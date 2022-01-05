Стоит отметить? Международный разгрузочный день

Каждый год 31 декабря люди начинают вести себя странно. С утра и почти до самого вечера они готовят, при этом почти ничего не едят, а ближе к полуночи садятся за стол и начинают есть. Много.

Съедаются тазики салатов, несколько вариантов горячего, выпивается море шампанского и более крепких напитков, некоторые, особо стойкие, почти под утро добираются до десертов, остальные приступают к торту только вечером 1-го января.

Долгие годы в России и постсоветском пространстве Новый год отмечается, в первую очередь, обильным застольем, а уж потом веселыми гуляньями. И если гулянью могут помешать морозы и плохая погода, то для новогоднего пиршества нет преград. Даже в годы финансовых кризисов и во времена тотального дефицита столы ломились от яств.

За несколько дней организм легко набирает 3-5 кг. Тем, кто ведёт достаточно активный образ жизни, эти килограммы не страшны, они уходят за неделю после праздников. Но большинство офисных работников становятся тяжелее надолго, порой навсегда.

В рамках борьбы с ожирением и лишним весом сервис здорового питания Daily-menu.ru совместно с проектом Календарь Событий, по инициативе участников сообществ, решили учредить Международный разгрузочный день. Впервые праздник был отмечен 5 января 2018 года.

И сегодня, не откладывая на потом, мы призываем вас 5-го января отметить начало года легким питанием, благодаря которому организм избавится от лишней еды, настроение поднимется, а вы войдете в новый год без перегруза.

Отмечать праздник легко – главные правила Международного разгрузочного дня:

баланс белков, жиров, углеводов,

дефицит калорий.

Каждому под силу продержаться один день во славу стройной талии и крепкого здоровья. Углеводы лучше минимизировать, именно они ответственны за нестабильность сахара в крови, перепады настроения и тягу к еде, когда на самом деле в ней нет потребности организма.

Все, что необходимо для празднования – поменьше есть, но не голодать. После обильной еды уровень сахара в крови нестабилен, поэтому постоянно возникает ложное чувство голода, справиться с которым бывает непросто.

Попробуйте провести этот разгрузочный день на полноценном сбалансированном рационе с уменьшенной калорийностью, выбирайте продукты и блюда с высокой пищевой ценностью, а фастфуд и «мусорную» еду, набитую пустыми калориями и углеводами, исключите полностью. Тогда вас порадует не только результат, но и самочувствие.

Если одного дня будет мало – проведите такой же день еще и 6 января, в Рождественский сочельник.

Удачи на пути здоровья и стройности!

по материалам calend.ru