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Стоит ли приобретать мотоцикл, оформив доверенность? Отвечает нотариус

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Стоит ли приобретать мотоцикл, оформив доверенность? Отвечает нотариус

Нашел в интернете объявление о продаже мотоцикла по очень выгодной цене. Продавец не хочет заключать договор, а предлагает передать мотоцикл мне, оформив доверенность. Стоит ли соглашаться?

– В соответствии с гражданским законодательством Республики Беларусь право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

Доверенностью же признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами.

Соответственно, если Вы хотите купить этот мотоцикл и стать его собственником, нужно заключить с продавцом договор купли-продажи и зарегистрировать транспортное средство в органах Госавтоинспекции на свое имя.

Если Вы хотите временно пользоваться мотоциклом, не становясь его собственником, можно оформить доверенность. Максимальный срок, на который выдается такая доверенность, – 3 года.

Оксана Комар, нотариус
Могилевского нотариального округа.

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