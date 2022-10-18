Стоимость газа в Европе по итогам дня понизилась до $1 250 за 1 тыс. куб. м
3 0
Стоимость газа в Европе опустилась почти до $1 250 за 1 тыс. куб. м. Такие показатели зафиксированы впервые с 15 июня. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС. Цена за ноябрьский фьючерс на хабе в Нидерландах понизилась до $1 253 за 1 тыс. куб. м, или €123,165 за МВт∙ч.
Итоговое падение стоимости газа за день превысило 13%.
Уменьшение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Стоимость газа в Европе по итогам дня понизилась до $1 250 за 1 тыс. куб. м
-
В Беларуси убрали сахарную свеклу с 55% площадей
-
Мониторинги и онлайн-платформа для обращений. Как МАРТ усилил контроль за ценами
-
Новые возможности использования семейного капитала обсудят в Совете Республики
-
Сергеенко: намолот Могилевской области свыше 1 млн т станет планкой, ниже которой нельзя опускаться