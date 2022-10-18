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Экономика

Стоимость газа в Европе по итогам дня понизилась до $1 250 за 1 тыс. куб. м

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Стоимость газа в Европе по итогам дня понизилась до $1 250 за 1 тыс. куб. м

Стоимость газа в Европе опустилась почти до $1 250 за 1 тыс. куб. м. Такие показатели зафиксированы впервые с 15 июня. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС. Цена за ноябрьский фьючерс на хабе в Нидерландах понизилась до $1 253 за 1 тыс. куб. м, или €123,165 за МВт∙ч.

Итоговое падение стоимости газа за день превысило 13%.

Уменьшение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.

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