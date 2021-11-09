Стоимость биткойна впервые превысила $68 тысяч

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии повысилась на 4,69% и достигла рекордного показателя - $68,23 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Coindesk.

Далее, по состоянию на сегодняшнее утро, биткойн ускорил рост до 4,82% и находился на уровне $68,354 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Его эмиссия естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".