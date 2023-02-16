Стоимость биткоина выросла более чем на 11%
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Цена самой популярной криптовалюты во время сегодняшней сессии растет на 11,7% – до $ 24,698 тыс. Это следует из данных площадки Coindesk на 6:30 (по минскому времени), передает ТАСС.
По данным на 6:50, курс биткоина ускорил темпы роста и находился на уровне $ 24,707 тыс. (+11,86%).
Биткоин – децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может добывать (эмитировать) любой пользователь – участник системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы.
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