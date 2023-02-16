Стоимость биткоина выросла более чем на 11%

Цена самой популярной криптовалюты во время сегодняшней сессии растет на 11,7% – до $ 24,698 тыс. Это следует из данных площадки Coindesk на 6:30 (по минскому времени), передает ТАСС.

По данным на 6:50, курс биткоина ускорил темпы роста и находился на уровне $ 24,707 тыс. (+11,86%).

Биткоин – децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может добывать (эмитировать) любой пользователь – участник системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы.