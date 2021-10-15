Стоимость биткоина приблизилась к $60 тысячам
belta.by 36 0
Стоимость биткоина утром в пятницу практически достигла $60 тыс., поднявшись до этой отметки впервые с апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов портала CoinDesk.
Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
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