Стоимость биткоина приблизилась к $60 тысячам

Стоимость биткоина утром в пятницу практически достигла $60 тыс., поднявшись до этой отметки впервые с апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов портала CoinDesk.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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