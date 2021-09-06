Стоимость биткоина поднялась выше $51 тыс
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Впервые с мая 2021 года стоимость биткоина поднялась выше $51 тыс. В ходе торговой сессии в воскресенье он рос на 2,12%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала CoinDesk.
Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
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