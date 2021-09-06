Впервые с мая 2021 года стоимость биткоина поднялась выше $51 тыс. В ходе торговой сессии в воскресенье он рос на 2,12%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала CoinDesk.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.