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Экономика

Стоимость биткоина поднялась выше $51 тыс

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Стоимость биткоина поднялась выше $51 тыс

Впервые с мая 2021 года стоимость биткоина поднялась выше $51 тыс. В ходе торговой сессии в воскресенье он рос на 2,12%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала CoinDesk.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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