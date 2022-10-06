Стоимость алюминия в мире поднялась до $ 2400 за тонну впервые с августа
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На Лондонской бирже металлов подскочила цена алюминия. На торгах 6 октября стоимость данного ресурса достигла $ 2400 впервые с 31 августа, пишет ТАСС.
Агентство приводит данные биржи за разное утреннее время. Если суммировать, рост колеблется в диапазоне двух процентов. Алюминий сначала подорожал до $ 2400, а уже спустя несколько минут подешевел, но незначительно: всего лишь на несколько долларов.
Для сравнения напомним, что в марте 2022-го была зафиксирована максимальная стоимость алюминия: тонна оценивалась в $ 4074.
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