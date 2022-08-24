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«Стиль жизни»: в Бобруйске прошел молодежный велокарнавал, приуроченный к Году исторической памяти

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«Стиль жизни»: в Бобруйске прошел молодежный велокарнавал, приуроченный к Году исторической памяти

Велостарт начался утром 24 августа около Вечного огня. По главной магистральной улице города – Минской – через ул. Карбышева к «Бобруйск-Арене» в нарядных костюмах проехали около сотни человек.

 Сегодняшний велокарнавал прошел в рамках республиканской межведомственной программы «Забота», которая проходит в Бобруйске с целью пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи, в том числе среди детей и подростков, состоящих на различных видах учета. В мероприятии приняла участие учащаяся и работающая молодежь, – рассказала Александра Зорина, второй секретарь Бобруйского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

– С удовольствием поучаствовал в молодёжном велокарнавале. Я думаю, что нужно проводить больше подобных мероприятий для популяризации ЗОЖ, нужно приобщать молодежь к регулярному занятию физкультурой и спортом. Такие встречи объединяют людей разных возрастов, – поделился Максим Страленя, председатель первичной профсоюзной организации Бобруйской центральной больницы, член Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов.

Виктор ЧАБАН, фото автора и ТК «Бобруйск 360».

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