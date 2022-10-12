Стихи бобруйских поэтов ко Дню матери

Мамина правда
Вера Бенедиктова
«Мама» – нет ласковей слова на свете,
Сердцем согреты мамины дети,
Так сладок твой хлебушек в теплой печи,
Пой песню мне, не молчи...
В звездном сиянии вечером тихим
Щит от невзгод – колыбельная мне,
В мире нежней и милей нет улыбки –
Детской улыбки во сне…
«Баюшки-баю»… Усталые плечи
Шалью укроешь на миг, чуть вздремнув,
Стелет дорожку по небу Путь Млечный,
Звездочкой сонной мигнув.
«Баюшки-баю»… Усни, моя радость,
Зайчик красивый к нам в гости придет,
Тяжесть снимает, и боль, и усталость,
Счастья сны ночь прядет.
Мамино счастье – сыночек и дочка,
Доля ее нелегка, непроста,
Быстро летит над полянами ночка,
Мамина правда свята!
С Днем матери
Анатолий Шедько
«Мама» – первое слово с самого рождения,
Неразлучное с жизнью на нашем пути,
Мама в судьбах людских –
как святое явление,
И роднее ее никому не найти.
Где б мы ни были в жизни, но думы о маме
Вновь и вновь беспокоят
и души у нас, и сердца,
Ведь она – человек самый главный,
тот самый,
Что в заботах и мыслях о нас без конца.
Слово «мама» для нас –
как священное слово,
Мы с любовью его произносим всегда,
Когда радостью с ней поделиться готовы
Иль когда повстречается в жизни беда.
Мамы, мамы, для вас
нету дел невозможных,
Даже в годы войны вы растили детей,
За мужей, сыновей беспокойно, тревожно,
С нетерпением ждали вы с фронта вестей.
Сколько горя война принесла для Отчизны,
От него не одна поседела в тот час,
Вам бы памятник надо поставить при жизни
За святую любовь и заботу о нас.
Где б мы ни были,
мамы с нами рядом незримо,
Огонек их любви в нашем сердце не гас,
Так давайте же помнить о мамах любимых
И в святой этот праздник, и в будничный час.
Светлый праздник у вас,
наши милые мамы,
Просидеть невозможно спокойно в тиши,
Поздравлений слова –
«милой, ласковой, самой» –
Льются бурным потоком от чистой души!
К маме за советом
Любовь Адамацкая
Мчимся к маме за советом,
Маме – первые секреты,
Плакать незачем в подушку:
Мама – лучшая подружка.
Мама – воздуха глоток,
Мама – аленький цветок,
Мама – золушка и фея –
Всех милее и добрее.
Мама – крошечка-песчинка
И хрустальная снежинка,
Мама – рыбка золотая –
Все желания исполняет.
Мама – первая капель
И сердитая метель,
Мама – долгожданный лучик,
Просиявший из-за тучек.
Как хотелось бы для мамы
Самый лучший, самый-самый
Мне букет цветов собрать,
С неба звездочку достать.
И пускай вам скажут дети,
Кто дороже всех на свете.
Что услышите в ответ?
Лучше мамы в мире нет!
Моей родной
Надежда Акушко
Ты ко мне приходила не раз в мои сны,
Твой приход для меня – как дыхание весны,
И касалась ты нежно рукою волос,
А однажды… твой запах мне ветер принес.
Запах счастья – твоей материнской любви,
Мама, милая мама, ты лишь позови –
На край света к тебе побегу, полечу,
Среди множества лиц я твое отыщу.
Ты мне жизнь освещала, как солнечный луч,
Иногда прорываясь средь скопища туч,
Твое имя, родная, в волнении шепчу,
Без тебя я все больше и больше грущу.
Приходи, подари небывалый рассвет,
Нужен мне только твой материнский совет…
Покаяние
Любовь Хихич
Прости мне, мама, все мои ошибки,
Забыть их не могу – от них нельзя уйти,
С годами это стало хуже пытки,
И я кричу тебе в глухую даль: «Прости!»
Прости, что я тебя недолюбила,
Что не дослушала и недопоняла,
Что мудрые советы я забыла,
Нет, не забыла – ими я пренебрегла.
Прости за скупость слов
моих нечастых писем,
За краткость встреч, за долготу разлук,
Теперь признаться стыдно даже в мыслях,
Что чаще встретиться мне было недосуг.
Когда пришла пора мне отдавать долги
И жизнь твоя по капле уходила,
Средь чутких снов
ловила зов твой – «помоги»,
То просыпалась и к тебе спешила.
Твой каждый вздох мне отзывался болью –
Томилась безысходностью души,
Где сил найти, чтоб укрепить мне волю,
Ну что же сделать, чтоб тебя спасти?
Прости за то, что вдруг не досмотрела,
Что не хватило сил, недосмогла,
Прости – была сиделкой неумелой,
Прости, что я тебя не сберегла…
Ты и сейчас от нас отводишь беды,
Что ждут детей твоих на жизненном пути,
Спасибо, милая, за все…
Прости за эти «недо»,
От сыновей твоих и от себя прошу: «Прости!»
Милая мама
Раиса Багук
Излучая тепло, словно солнечный лучик,
Ты шагала по жизни, порой непростой,
Чтоб утешить, помочь, подбирала ты ключик
И со всеми делилась своей добротой.
Мама милая сколько всего повидала...
Испытания жизни – не стало отца,
И девчонкой косила, и поле пахала,
Кто же знал – испытаниям не будет конца...
Что война все отнимет – одни лишь руины,
Воевала, смогла это все пережить,
По ночам не спала, и мелькали картины
Той войны… И хотелось быстрей все забыть...
Ты детей, как наседка, собой укрывала,
Вся в трудах и заботах – очаг берегла,
Каждый день, чуть рассвет,
ты на зорьке вставала
До работы успеть все сделать дела.
Мама милая, как мне тебя не хватает –
Тихий голос твой ветер доносит порой,
Иногда ты приснишься, но сон быстро тает,
Жжет в груди, что не здесь ты –
ушла в мир иной…
Письмо от мамы
Екатерина Соболева
Письмо от мамы между книг грустит
В конверте с маркой, на которой птица,
Прошло полвека, но в груди болит,
А мама мне уже почти не снится.
Морфей приходит, только мамы нет,
Скажи хоть слово – где ты, как живется?
Среди холодных и пустых планет
Ты – ручеек небесного колодца...
Подарок маме
Александра Лесковец
Я сегодня в настроении
С самого утра,
Про сюрприз на день рождения
Думала вчера.
Что дарить, еще не знаю,
Нелегко решать:
То ли маму поздравляю,
То ли малыша…
В этот день волшебный самый
Надо уточнить:
Молодая очень мама,
Что ж ей подарить?
Сладкоежка – знаю это…
Шоколадный торт?
У нее сейчас диета –
Торт не подойдет.
Да… От дочки Оли книжку –
Это в самый раз!
Нет… Увы, сейчас малышка
Ей читать не даст.
Может, что-то из одежды
Стоит подобрать?
Но размер не тот, что прежде, –
Мне не отгадать.
Подарю-ка распашонку –
Нарисован кот,
Однодневному ребенку
Точно подойдет...
А себя поздравить, мама,
Ты сама смогла:
Свой подарок лучший самый
Утром родила!
Пела женщина
Лариса Терещенко-Голубева
(светлой памяти матери)
Пела женщина,
Глаза ее сияли
Необычайным светом чистоты,
И губы нежно в мир сей отворяли
Простор из глубины души…
Пела женщина,
Глаза полны печали,
И слезы стыли камешком на дне,
И губы, дрогнув, муку отпускали
Из сердца, плакавшего в полутьме…
Пела женщина,
Быть может, неумело
Тянула тоненько тоскливые слова,
И вся Земля как будто онемела
От голоса и глаз святого существа…
Осень на крыльце
Валерий Гайдучик
Ну что же, осень на крыльце,
В саду, и огороде,
И на задумчивом лице –
Как и во всей природе...
И дарит осень за труды
Нам Божьей благодатью
Земли взращенные плоды
И золотые платья.
Все холоднее по утрам,
И сумрак ночи ближе,
Взлетают листья к облакам
И падают на крыши.
Зима спешит за далью рек,
За млечными горами,
Везет морозы, лед и снег
Окольными путями.
С годами я встречал не раз
Зимы снежинок пение,
И ручейков весенних глас,
И лета вдохновение.
Опять в серебряном венце,
В таком же год от года,
Стоит с рябинкой на крыльце
Осенняя погода…
Мамина правда