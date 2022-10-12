Стихи бобруйских поэтов ко Дню матери

Мамина правда

Вера Бенедиктова

«Мама» – нет ласковей слова на свете,

Сердцем согреты мамины дети,

Так сладок твой хлебушек в теплой печи,

Пой песню мне, не молчи...

В звездном сиянии вечером тихим

Щит от невзгод – колыбельная мне,

В мире нежней и милей нет улыбки –

Детской улыбки во сне…

«Баюшки-баю»… Усталые плечи

Шалью укроешь на миг, чуть вздремнув,

Стелет дорожку по небу Путь Млечный,

Звездочкой сонной мигнув.

«Баюшки-баю»… Усни, моя радость,

Зайчик красивый к нам в гости придет,

Тяжесть снимает, и боль, и усталость,

Счастья сны ночь прядет.

Мамино счастье – сыночек и дочка,

Доля ее нелегка, непроста,

Быстро летит над полянами ночка,

Мамина правда свята!

С Днем матери

Анатолий Шедько

«Мама» – первое слово с самого рождения,

Неразлучное с жизнью на нашем пути,

Мама в судьбах людских –

как святое явление,

И роднее ее никому не найти.

Где б мы ни были в жизни, но думы о маме

Вновь и вновь беспокоят

и души у нас, и сердца,

Ведь она – человек самый главный,

тот самый,

Что в заботах и мыслях о нас без конца.

Слово «мама» для нас –

как священное слово,

Мы с любовью его произносим всегда,

Когда радостью с ней поделиться готовы

Иль когда повстречается в жизни беда.

Мамы, мамы, для вас

нету дел невозможных,

Даже в годы войны вы растили детей,

За мужей, сыновей беспокойно, тревожно,

С нетерпением ждали вы с фронта вестей.

Сколько горя война принесла для Отчизны,

От него не одна поседела в тот час,

Вам бы памятник надо поставить при жизни

За святую любовь и заботу о нас.

Где б мы ни были,

мамы с нами рядом незримо,

Огонек их любви в нашем сердце не гас,

Так давайте же помнить о мамах любимых

И в святой этот праздник, и в будничный час.

Светлый праздник у вас,

наши милые мамы,

Просидеть невозможно спокойно в тиши,

Поздравлений слова –

«милой, ласковой, самой» –

Льются бурным потоком от чистой души!

К маме за советом

Любовь Адамацкая

Мчимся к маме за советом,

Маме – первые секреты,

Плакать незачем в подушку:

Мама – лучшая подружка.

Мама – воздуха глоток,

Мама – аленький цветок,

Мама – золушка и фея –

Всех милее и добрее.

Мама – крошечка-песчинка

И хрустальная снежинка,

Мама – рыбка золотая –

Все желания исполняет.

Мама – первая капель

И сердитая метель,

Мама – долгожданный лучик,

Просиявший из-за тучек.

Как хотелось бы для мамы

Самый лучший, самый-самый

Мне букет цветов собрать,

С неба звездочку достать.

И пускай вам скажут дети,

Кто дороже всех на свете.

Что услышите в ответ?

Лучше мамы в мире нет!

Моей родной

Надежда Акушко

Ты ко мне приходила не раз в мои сны,

Твой приход для меня – как дыхание весны,

И касалась ты нежно рукою волос,

А однажды… твой запах мне ветер принес.

Запах счастья – твоей материнской любви,

Мама, милая мама, ты лишь позови –

На край света к тебе побегу, полечу,

Среди множества лиц я твое отыщу.

Ты мне жизнь освещала, как солнечный луч,

Иногда прорываясь средь скопища туч,

Твое имя, родная, в волнении шепчу,

Без тебя я все больше и больше грущу.

Приходи, подари небывалый рассвет,

Нужен мне только твой материнский совет…

Покаяние

Любовь Хихич

Прости мне, мама, все мои ошибки,

Забыть их не могу – от них нельзя уйти,

С годами это стало хуже пытки,

И я кричу тебе в глухую даль: «Прости!»

Прости, что я тебя недолюбила,

Что не дослушала и недопоняла,

Что мудрые советы я забыла,

Нет, не забыла – ими я пренебрегла.

Прости за скупость слов

моих нечастых писем,

За краткость встреч, за долготу разлук,

Теперь признаться стыдно даже в мыслях,

Что чаще встретиться мне было недосуг.

Когда пришла пора мне отдавать долги

И жизнь твоя по капле уходила,

Средь чутких снов

ловила зов твой – «помоги»,

То просыпалась и к тебе спешила.

Твой каждый вздох мне отзывался болью –

Томилась безысходностью души,

Где сил найти, чтоб укрепить мне волю,

Ну что же сделать, чтоб тебя спасти?

Прости за то, что вдруг не досмотрела,

Что не хватило сил, недосмогла,

Прости – была сиделкой неумелой,

Прости, что я тебя не сберегла…

Ты и сейчас от нас отводишь беды,

Что ждут детей твоих на жизненном пути,

Спасибо, милая, за все…

Прости за эти «недо»,

От сыновей твоих и от себя прошу: «Прости!»

Милая мама

Раиса Багук

Излучая тепло, словно солнечный лучик,

Ты шагала по жизни, порой непростой,

Чтоб утешить, помочь, подбирала ты ключик

И со всеми делилась своей добротой.

Мама милая сколько всего повидала...

Испытания жизни – не стало отца,

И девчонкой косила, и поле пахала,

Кто же знал – испытаниям не будет конца...

Что война все отнимет – одни лишь руины,

Воевала, смогла это все пережить,

По ночам не спала, и мелькали картины

Той войны… И хотелось быстрей все забыть...

Ты детей, как наседка, собой укрывала,

Вся в трудах и заботах – очаг берегла,

Каждый день, чуть рассвет,

ты на зорьке вставала

До работы успеть все сделать дела.

Мама милая, как мне тебя не хватает –

Тихий голос твой ветер доносит порой,

Иногда ты приснишься, но сон быстро тает,

Жжет в груди, что не здесь ты –

ушла в мир иной…

Письмо от мамы

Екатерина Соболева

Письмо от мамы между книг грустит

В конверте с маркой, на которой птица,

Прошло полвека, но в груди болит,

А мама мне уже почти не снится.

Морфей приходит, только мамы нет,

Скажи хоть слово – где ты, как живется?

Среди холодных и пустых планет

Ты – ручеек небесного колодца...

Подарок маме

Александра Лесковец

Я сегодня в настроении

С самого утра,

Про сюрприз на день рождения

Думала вчера.

Что дарить, еще не знаю,

Нелегко решать:

То ли маму поздравляю,

То ли малыша…

В этот день волшебный самый

Надо уточнить:

Молодая очень мама,

Что ж ей подарить?

Сладкоежка – знаю это…

Шоколадный торт?

У нее сейчас диета –

Торт не подойдет.

Да… От дочки Оли книжку –

Это в самый раз!

Нет… Увы, сейчас малышка

Ей читать не даст.

Может, что-то из одежды

Стоит подобрать?

Но размер не тот, что прежде, –

Мне не отгадать.

Подарю-ка распашонку –

Нарисован кот,

Однодневному ребенку

Точно подойдет...

А себя поздравить, мама,

Ты сама смогла:

Свой подарок лучший самый

Утром родила!

Пела женщина

Лариса Терещенко-Голубева

(светлой памяти матери)

Пела женщина,

Глаза ее сияли

Необычайным светом чистоты,

И губы нежно в мир сей отворяли

Простор из глубины души…

Пела женщина,

Глаза полны печали,

И слезы стыли камешком на дне,

И губы, дрогнув, муку отпускали

Из сердца, плакавшего в полутьме…

Пела женщина,

Быть может, неумело

Тянула тоненько тоскливые слова,

И вся Земля как будто онемела

От голоса и глаз святого существа…

Осень на крыльце

Валерий Гайдучик

Ну что же, осень на крыльце,

В саду, и огороде,

И на задумчивом лице –

Как и во всей природе...

И дарит осень за труды

Нам Божьей благодатью

Земли взращенные плоды

И золотые платья.

Все холоднее по утрам,

И сумрак ночи ближе,

Взлетают листья к облакам

И падают на крыши.

Зима спешит за далью рек,

За млечными горами,

Везет морозы, лед и снег

Окольными путями.

С годами я встречал не раз

Зимы снежинок пение,

И ручейков весенних глас,

И лета вдохновение.

Опять в серебряном венце,

В таком же год от года,

Стоит с рябинкой на крыльце

Осенняя погода…