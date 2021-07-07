«STELS» укатили, перекусив трос

Кражи велосипедов остается актуальной проблемой для города Бобруйска. С начала года было похищено 12 велосипедов.

– Летом количество краж велосипедов, как правило, увеличивается, – сообщает заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома полковник милиции Андрей Николаевич Малахов. – И взрослые, и дети любят покататься. Но не всегда бережно относятся к сохранности своего транспортного средства. Оставляют и бросают велосипеды без присмотра у магазинов и во дворах, в подъездах домов. Владельцы велосипедов часто пристегивают их тросом, но это не сохраняет имущество в полной мере. Перекусить трос злоумышленнику ничего не стоит. Так, 5 июля, был похищен детский велосипед «STELS», оставленный в подъезде. Вечером велосипед ёще стоял, а утром уже отсутствовал, только поврежденный трос и остался. В другом случае, велосипед был похищен прямо со двора дома. 25-летний парень оставил велосипед «Sport» у подъезда и отлучился. Но эта история завершилась хорошо. Сотрудники милиции оперативно установили похитителя и вернули похищенное владельцу.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк также напоминает простые правила сохранности своего имущества:

- Не оставляйте велосипед без присмотра;

- Паркуйте в оборудованных местах;

- Используйте блокирующие устройства;

- Не забудьте сфотографировать свой велосипед и записать его серийный номер.