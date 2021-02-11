Ставка на регионы – большой вклад в будущее – делегат ВНС

Ставка на регионы - большой вклад в будущее. Таким мнением поделилась Екатерина Музыченко, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

"Всебелорусское народное собрание - это самый доступный диалог по вопросам программы социально-экономического развития, политических подходов к разрешению назревших вопросов, идеологической составляющей и в целом развития нашего государства. Сегодня можем взглянуть на итоги самого сложного в истории независимой Беларуси 2020 года, обсудить уроки, которые безусловно преподнес ушедший год, определить основные направления деятельности структур – как государственного сектора так и гражданских институтов, направленные на развитие страны и укрепления единства в обществе.", - отметила Екатерина Анатольевна.