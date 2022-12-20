Статус ВНС и его решений: депутаты приняли в первом чтении законопроект о нормативных правовых актах

Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении закона Республики Беларусь "О нормативных правовых актах", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона разработан для приведения норм закона "О нормативных правовых актах" в соответствие с изменениями и дополнениями Конституции, принятыми на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года, согласования норм закона с иными законодательными актами и обеспечения реализации решения Конституционного Суда от 3 октября 2019 года № Р-1190/2019 "О правовом регулировании письменных разъяснений применения нормативных правовых актов".

С учетом норм главы 31 Конституции, определяющей правовой статус Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия Беларуси, проектом закона предлагается закрепить статус Всебелорусского народного собрания в качестве субъекта права законодательной инициативы, а также определить, что в состав законодательства входят решения Всебелорусского народного собрания, принятые по вопросам, предусмотренным пунктами 1, 2, 8 и 11 статьи 893 Конституции.

Согласно части третьей статьи 142 Конституции декреты Президента, изданные до вступления ее в силу, применяются до признания их утратившими силу законами. Нормы соответствующих декретов имеют приоритет по отношению к принятым до их издания положениям законов.

Поскольку, согласно закону, нормотворческий орган (должностное лицо), наделенный правом признания утратившим силу нормативного правового акта, вправе приостанавливать действие соответствующего нормативного правового акта, то действие декрета Президента (его отдельных структурных элементов) при необходимости может быть приостановлено указом Президента, а также с учетом положений Конституции - законом. В связи с этим соответствующие изменения вносятся в ряд статей закона.