Стать в строй. В Бобруйске проходит осенний призыв

В военном комиссариате Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов проходят заседания призывной комиссии.

Нынешняя кампания несколько отличается от других, но все движется в плановом и, как говорят сами военные, штатном режиме.

Особенностью текущего осеннего призыва является то, что решением минист­ра обороны отправки призывников на срочную военную службу, службу в резерве в Вооруженные Силы начнутся не с 15 ноября, как раньше, а с 25 октября.

– Наша конечная цель – укомплектование профессиональными кадрами около 400 воинских должностей солдат и сержантов, – рассказал корреспонденту «БЖ» начальник отдела призыва майор Станислав Симонов.

Корреспондент «БЖ» понаблюдала за ходом заседания призывной комиссии. Молодые парни еще до заседания заполнили коридоры военного комиссариата. Кто-то с интересом разглядывает информационный стенд. Для кого-то стало новостью, что узнать о части или бригаде, в которой новобранец будет проходить срочную службу, можно, отсканировав QR-код, и теперь весь интерес прикован к экрану смартфона, на котором пестрят разнообразием сайты воинских частей. Некоторые юноши взволнованно говорят по телефону, поглядывая на часы. Но всех объединяет одно: они пришли в военный комиссариат, чтобы уже через несколько дней стать в строй и примерить военную форму.

Заседание призывной комиссии

В коридоре легкий шум сменился полной тишиной. Начала работу призывная комиссия.

В этот день на заседании решалось, кому из призывников предстоит отправиться на срочную военную службу в в/ч 5527. 5-й отдельный специальный милицейский батальон был сформирован для поддержания правопорядка в одном из крупнейших районных промышленных центров Могилевской области постановлением Кабинета Министров Респуб­лики Беларусь от 7.12.1994 года №234-1. Войсковая часть 5527 сформирована с дислокацией в Бобруйске.

Кроме охраны общественного порядка на улицах города, подразделения части выполняют задачи по конвоированию лиц, содержащихся под стражей, проверке сообщений об установке взрывных устройств, их обнаружению, обезвреживанию и уничтожению.

Одновременно с заседанием Бобруйской городской призывной комиссии проводятся изу­чение и отбор призывников представителем воинской части в интересах внутренних войск МВД РБ – в в/ч 6713. Войсковая часть 6713 берет историческое начало с легендарного батальона войск НКВД, героически защищавшего Брестскую крепость. На базе 132-го отдельного батальона войск НКВД в Брестской крепости была создана войсковая часть 7434, дислоцирующаяся в Барановичах. В состав этой части вошел 1-й батальон, образованный в Могилеве для охраны созданного исправительно­трудового учреждения.

Сегодня войсковая часть 6713 – сложный, многофункциональный организм, личный состав которого насчитывает более тысячи военнослужащих.

Комиссия приступила к рассмотрению личных дел призывников. В составе комиссии заместитель командира войсковой части 5527 майор Дмитрий Еременко, заместитель командира роты боевого и материально-технического обеспечения по идеологической работе лейтенант Станислав Станевич, психолог Марина Одинцова.

Каждый из членов комиссии общается с призывником и просит рассказать о себе. Список вопросов разнообразен: интересы, учеба и место работы, отношения с друзьями и родителями, личные предпочтения в службе и взгляды на жизнь в целом.

Пока члены комиссии совещаются и принимают решение по каждому из призывников, те с неприкрытым волнением и интересом ждут заветное слово «годен».

Кто-то выходит из кабинета уверенно, некоторые растеряны, есть и те, кто заранее определился с местом службы. Но всех объединяет вопрос: «Куда я поеду служить?»

В этой суматохе нам удалось поговорить с некоторыми призывниками и узнать, куда они хотят отправиться служить и готовы ли Родину защищать.

– Я окончил строительный колледж (БГСПТК) в Бобруйске, – рассказал Егор Супрон. – По специальности электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Я давно определился, куда отправиться служить. В в/ч 3214, хотел служить в спецназе, на мой взгляд, там хорошие перспективы для меня, но по здоровью не прошел. Сейчас примерно предполагаю, куда меня могут взять. Думаю, во внутренние войска. Мне 18, и я, естественно, знал, что придет время, когда буду служить. Я готов защищать Родину.

– Я БГАЭК окончил, это аграрно-­экономический колледж, – поведал Евгений Спиридонов. – Сразу поступил в БГУИР на очное, но отсрочка от армии для получения образования дается только раз. И я пойду служить. Сейчас мне 19, и я подумал над тем, что выбрать. Мне во внутренних войсках понравилось, если по здоровью пройду, буду рад. К службе я готов.

Расспросить об ощущениях и ожиданиях от предстоящей службы нам удалось не только будущих новобранцев, но и старшее поколение. Пока призывники волнительно ожидали свою очередь, на улице около стенда внука ждал Анатолий Толкач:

– Я пришел сюда не за ручку внука привести, это он меня позвал молодость вспомнить. Сегодня я видел, что парни заходили с родителями, но решил остаться здесь, свежим воздухом подышать. Да и зачем лишний раз парня смущать. Стою тут, а воспоминания память будоражат: служил я в 22-й отдельной роте специального назначения, по-­простому если сказать, был разведчиком. В 1986 году, как раз после ее формирования, меня и призвали. Мне тогда было точно, как внуку, 19. Я так скажу: служить должен каждый. Помню, как в наше время ребята, которые по здоровью не прошли, очень огорчались, ведь отслужить было важно.

Армейскую службу старшее поколение расценивает как хорошую жизненную школу для молодежи, а военнослужащие – как верный способ подготовки квалифицированного кадрового резерва.

Среди лиц призывного возраста есть те, кто не может дождаться, когда наденет погоны. Однако хватает и таких, кто не хочет служить. Так что же ждет уклонистов? Уголовная ответственность за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу или, как говорят, за «откос» от армии.

Легкой службы, призывники!