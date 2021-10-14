Стать в строй. В Бобруйске проходит осенний призыв

Вместе с листопадом подошло и время стать в строй. Осенний призыв в армию — ежегодный процесс, когда молодых людей от 18 до 27 лет призывают на обязательную военную службу. В соответствии с Указом Президента от 20 июля 2021 года №277 и решением Могилевского облисполкома в Могилевской области с августа проводятся мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и в службу в резерве.
В военном комиссариате Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов проходят заседания призывной комиссии.
Нынешняя кампания несколько отличается от других, но все движется в плановом и, как говорят сами военные, штатном режиме.
Особенностью текущего осеннего призыва является то, что решением министра обороны отправки призывников на срочную военную службу, службу в резерве в Вооруженные Силы начнутся не с 15 ноября, как раньше, а с 25 октября.
– Наша конечная цель – укомплектование профессиональными кадрами около 400 воинских должностей солдат и сержантов, – рассказал корреспонденту «БЖ» начальник отдела призыва майор Станислав Симонов.
Корреспондент «БЖ» понаблюдала за ходом заседания призывной комиссии. Молодые парни еще до заседания заполнили коридоры военного комиссариата. Кто-то с интересом разглядывает информационный стенд. Для кого-то стало новостью, что узнать о части или бригаде, в которой новобранец будет проходить срочную службу, можно, отсканировав QR-код, и теперь весь интерес прикован к экрану смартфона, на котором пестрят разнообразием сайты воинских частей. Некоторые юноши взволнованно говорят по телефону, поглядывая на часы. Но всех объединяет одно: они пришли в военный комиссариат, чтобы уже через несколько дней стать в строй и примерить военную форму.
Заседание призывной комиссии
В коридоре легкий шум сменился полной тишиной. Начала работу призывная комиссия.
В этот день на заседании решалось, кому из призывников предстоит отправиться на срочную военную службу в в/ч 5527. 5-й отдельный специальный милицейский батальон был сформирован для поддержания правопорядка в одном из крупнейших районных промышленных центров Могилевской области постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 7.12.1994 года №234-1. Войсковая часть 5527 сформирована с дислокацией в Бобруйске.
Кроме охраны общественного порядка на улицах города, подразделения части выполняют задачи по конвоированию лиц, содержащихся под стражей, проверке сообщений об установке взрывных устройств, их обнаружению, обезвреживанию и уничтожению.
Одновременно с заседанием Бобруйской городской призывной комиссии проводятся изучение и отбор призывников представителем воинской части в интересах внутренних войск МВД РБ – в в/ч 6713. Войсковая часть 6713 берет историческое начало с легендарного батальона войск НКВД, героически защищавшего Брестскую крепость. На базе 132-го отдельного батальона войск НКВД в Брестской крепости была создана войсковая часть 7434, дислоцирующаяся в Барановичах. В состав этой части вошел 1-й батальон, образованный в Могилеве для охраны созданного исправительнотрудового учреждения.
Сегодня войсковая часть 6713 – сложный, многофункциональный организм, личный состав которого насчитывает более тысячи военнослужащих.
Комиссия приступила к рассмотрению личных дел призывников. В составе комиссии заместитель командира войсковой части 5527 майор Дмитрий Еременко, заместитель командира роты боевого и материально-технического обеспечения по идеологической работе лейтенант Станислав Станевич, психолог Марина Одинцова.
Каждый из членов комиссии общается с призывником и просит рассказать о себе. Список вопросов разнообразен: интересы, учеба и место работы, отношения с друзьями и родителями, личные предпочтения в службе и взгляды на жизнь в целом.
Пока члены комиссии совещаются и принимают решение по каждому из призывников, те с неприкрытым волнением и интересом ждут заветное слово «годен».
Кто-то выходит из кабинета уверенно, некоторые растеряны, есть и те, кто заранее определился с местом службы. Но всех объединяет вопрос: «Куда я поеду служить?»
В этой суматохе нам удалось поговорить с некоторыми призывниками и узнать, куда они хотят отправиться служить и готовы ли Родину защищать.
– Я окончил строительный колледж (БГСПТК) в Бобруйске, – рассказал Егор Супрон. – По специальности электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Я давно определился, куда отправиться служить. В в/ч 3214, хотел служить в спецназе, на мой взгляд, там хорошие перспективы для меня, но по здоровью не прошел. Сейчас примерно предполагаю, куда меня могут взять. Думаю, во внутренние войска. Мне 18, и я, естественно, знал, что придет время, когда буду служить. Я готов защищать Родину.
– Я БГАЭК окончил, это аграрно-экономический колледж, – поведал Евгений Спиридонов. – Сразу поступил в БГУИР на очное, но отсрочка от армии для получения образования дается только раз. И я пойду служить. Сейчас мне 19, и я подумал над тем, что выбрать. Мне во внутренних войсках понравилось, если по здоровью пройду, буду рад. К службе я готов.
Расспросить об ощущениях и ожиданиях от предстоящей службы нам удалось не только будущих новобранцев, но и старшее поколение. Пока призывники волнительно ожидали свою очередь, на улице около стенда внука ждал Анатолий Толкач:
– Я пришел сюда не за ручку внука привести, это он меня позвал молодость вспомнить. Сегодня я видел, что парни заходили с родителями, но решил остаться здесь, свежим воздухом подышать. Да и зачем лишний раз парня смущать. Стою тут, а воспоминания память будоражат: служил я в 22-й отдельной роте специального назначения, по-простому если сказать, был разведчиком. В 1986 году, как раз после ее формирования, меня и призвали. Мне тогда было точно, как внуку, 19. Я так скажу: служить должен каждый. Помню, как в наше время ребята, которые по здоровью не прошли, очень огорчались, ведь отслужить было важно.
Армейскую службу старшее поколение расценивает как хорошую жизненную школу для молодежи, а военнослужащие – как верный способ подготовки квалифицированного кадрового резерва.
Среди лиц призывного возраста есть те, кто не может дождаться, когда наденет погоны. Однако хватает и таких, кто не хочет служить. Так что же ждет уклонистов? Уголовная ответственность за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу или, как говорят, за «откос» от армии.
Легкой службы, призывники!
Альтернативная служба
Служить не обязательно? В некоторых случаях воинская служба может быть заменена на альтернативную.
В Республике Беларусь с 1 июня 2016 года вступил в силу Закон «Об альтернативной службе». Он определил ее как общественно полезную деятельность, осуществление которой возлагается на граждан Беларуси взамен воинской службы и которая не связана со службой в Вооруженных Силах Республики Беларусь.
На альтернативную службу могут быть направлены граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, годные по состоянию здоровья и физическому развитию к ее прохождению, лично заявившие о том, что принятие военной присяги, ношение, применение оружия или непосредственное участие в производстве и обслуживании оружия, боеприпасов и боевой техники противоречат их религиозным убеждениям в той мере, в которой становится невозможным прохождение воинской службы.
Альтернативную службу граждане проходят в организациях здравоохранения, социальной сферы, жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства, в организациях, занимающихся благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей.
Срок альтернативной службы для граждан, не имеющих высшего образования, составляет 36 месяцев, для имеющих высшее образование – 24 месяца.
Однако и от нее «откосить» не получится. Граждане, уклоняющиеся от прохождения альтернативной службы, несут ответственность в соответствии с законодательными актами (статьи 465-1, 465-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
А как же COVID?
– Эпидемиологическая ситуация никак не повлияла на проведение заседания призывной комиссии. Все призывники вовремя прошли медицинское освидетельствование. В помещении находятся в масках, при входе обрабатывают руки антисептиком. Все меры по предотвращению распространения инфекции, вызванной COVID-19, у нас соблюдены, – пояснил Станислав СИМОНОВ.