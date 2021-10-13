Стать в строй. В Бобруйске проходит осенний призыв

Вместе с листопадом подошло и время стать в строй. Осенний призыв в армию — это ежегодный процесс, при котором молодых людей от 18 до 27 лет призывают на обязательную военную службу.

В соответствии с Указом Президента от 20 июля 2021 года №277 и решением Могилевского облисполкома в Могилевской области с августа проводятся мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и в службу в резерве.

В военном комиссариате Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов проходят заседания призывной комиссии.

Особенности призывной кампании.

Нынешняя призывная кампания несколько отличается от других, но все движется в плановом и, как говорят сами военные, штатном режиме. Особенностью текущего осеннего призыва является то, что решением Министра обороны отправки призывников на срочную военную службу, службу в резерве в Вооруженные Силы начнутся не с 15 ноября, как раньше, а с 25 октября.

- Наша конечная цель - укомплектование профессиональными кадрами около 400 воинских должностей солдат и сержантов - рассказал корреспонденту «БЖ» начальник отдела призыва майор Станислав СИМОНОВ.

Еще до начала заседания молодые парни заполонили коридоры военного комиссариата. Кто-то с интересом разглядывает информационный стенд. Для кого-то стало новостью, что узнать о части или бригаде в которой новобранец будет проходить срочную службу, можно, отсканировав QR-код, и теперь весь интерес прикован к экрану смартфона, на котором пестрят своим разнообразием сайты воинских частей.

Некоторые юноши взволнованно говорят по телефону, поглядывая на часы. Но всех их объединяет одно: они пришли сегодня в военный комиссариат, чтобы уже через несколько дней стать в строй и примерить на себя военную форму.

Заседание призывной комиссии

В коридоре лёгкий шум сменился полной тишиной. Свою работу начала призывная комиссия.

Сегодня на заседании решается, кому из призывников предстоит отправиться на срочную военную службу в в/ч 5527. 5 отдельный специальный милицейский батальон был сформирован для поддержания правопорядка в одном из крупнейших районных промышленных центров Могилевской области Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 07.12.1994 года № 234-1. Войсковая часть 5527 сформирована с дислокацией в Бобруйске.

Кроме охраны общественного порядка на улицах города, подразделения части выполняют задачи по конвоированию лиц, содержащихся под стражей, проверке сообщений об установке взрывных устройств, их обнаружению, обезвреживанию и уничтожению.

Одновременно с заседанием Бобруйской городской призывной комиссии проводится изучение и отбор призывников представителем воинской части в интересах внутренних войск МВД РБ – в в/ч 6713.

Войсковая часть 6713 берет свое историческое начало от легендарного батальона войск НКВД, героически защищавшего Брестскую Крепость. На базе 132-го отдельного батальона войск НКВД, Брестской крепости была создана войсковая часть 7434, дислоцирующаяся в городе Барановичи. В состав данной части вошел 1-й батальон, образованный в городе Могилеве для охраны созданного исправительно-трудового учреждения.

Сегодня войсковая часть 6713 — сложный, многофункциональный организм, личный состав которого насчитывает более тысячи военнослужащих.

Комиссия приступила к рассмотрению личных дел призывников. В составе комиссии сегодня заместитель командира войсковой части 5527, майор Дмитрий ЕРЁМЕНКО, заместитель командира роты боевого и материально-технического обеспечения по идеологической работе, лейтенант Станислав СТАНЕВИЧ, а также психолог Марина ОДИНЦОВА.

Каждый из членов комиссии лично общается с призывником и просит рассказать о себе. Список вопросов разнообразен: личные интересы, учеба и место работы, отношения с друзьями и родителями, личные предпочтения в службе и взгляды на жизнь в целом.

Пока члены комиссии совещаются и принимают решение по каждому из призывников, те с неприкрытым волнением и интересом ждут заветное слово «годен».

Кто-то выходит из кабинета уверенно, некоторые растеряны, есть и те, кто заранее определился с местом службы. Но всех объединяет один вопрос: «Куда я поеду служить?».

В этой суматохе нам удалось поговорить с некоторыми призывниками и узнать, куда они хотят отправиться служить и готовы ли они Родину защищать.

- Я окончил строительный колледж (БГСПТК) в Бобруйске. По специальности электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Я давно определился куда отправиться служить. В в/ч 3214, хотел служить в спецназе, на мой взгляд там хорошие перспективы для меня, но по здоровью не прошел. Сейчас примерно предполагаю, куда меня могут взять. Думаю, во внутренние войска. Мне 18, и я естественно знал, что придет время, когда и я буду служить. Я готов защищать Родину.

Егор СУПРОН

- Я БГАЭК окончил, это аграрно-экономический колледж. Сразу поступил в БГУИР на очное, но отсрочка от армии для получения образования дается только один раз. Я естественно пойду служить. Сейчас мне 19 и я подумал над тем, что выбрать. Мне во внутренних войсках понравилось, если по здоровью пройду, буду рад. К службе я готов.

Евгений СПИРИДОВ

Расспросить об ощущениях и ожиданиях от предстоящей службы нам удалось не только будущих новобранцев, но и старшее поколение. Пока призывники волнительно ожидали свою очередь, на улице около стенда своего внука ждал Анатолий ТОЛКАЧ.

«Я пришел сюда не за ручку внука привести, это он меня позвал молодость вспомнить. Сегодня я видел, что парни заходили с родителями, но решил остаться здесь, свежим воздухом подышать. Да и зачем лишний раз парня смущать. Стою тут и воспоминания память будоражат, служил я в 22-ой отдельной роте специального назначения, по-простому если сказать я был разведчиком. В 1986 году, как раз после формирования, меня и призвали. Мне тогда было точно, как внуку 19. Разное бывало, сами понимаете спецназ, – С улыбкой вздыхает Анатолий Федорович. -Но я так скажу, служить должен каждый. Это сейчас мода пошла «откосить», а раньше это был позор. Помню те ребята, которые по здоровью не прошли, очень огорчались, отслужить было важно».

Армейскую службу старшее поколение расценивает, как хорошую жизненную школу для молодежи, а военнослужащие - как верный способ подготовки квалифицированного кадрового резерва.

Среди лиц призывного возраста есть те, кто не может дождаться, когда наденет погоны. Однако хватает и таких, кто не хочет служить. Так что же ждет уклонистов? Уголовная ответственность за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу или как говорят, за «откос» от армии.

А как же COVID?

«Эпидемиологическая ситуация никак не повлияла на проведение призывной комиссии. Все призывники вовремя прошли медицинское освидетельствование. В помещении находятся в масках, при входе обрабатывают руки антисептиком. Все меры по предотвращению распространения инфекции, вызванной COVID-19 у нас соблюдены». – пояснил начальник отдела призыва майор Станислав СИМОНОВ.

Альтернативная служба

Служить не обязательно? В некоторых случаях воинская служба может быть заменена на альтернативную службу.

В Республике Беларусь с 1 июня 2016 года вступил в силу Закон «Об альтернативной службе». Закон определил альтернативную службу как общественно-полезную деятельность, осуществление которой возлагается на граждан Беларуси взамен воинской службы и которая не связана со службой в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

На альтернативную службу могут быть направлены граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, годные по состоянию здоровья и физическому развитию к ее прохождению, лично заявившие о том, что принятие военной присяги, ношение, применение оружия или непосредственное участие в производстве и обслуживании оружия, боеприпасов и боевой техники противоречат их религиозным убеждениям в той мере, в которой становится невозможным прохождение воинской службы.

Альтернативную службу граждане проходят в организациях здравоохранения, социальной сферы, жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства, в организациях, занимающихся благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей.

Срок альтернативной службы для граждан, не имеющих высшего образования, составляет 36 месяцев, для имеющих высшее образование – 24 месяца.

Однако и от нее «откосить» не получится. Граждане, уклоняющиеся от прохождения альтернативной службы, несут ответственность в соответствии с законодательными актами (статьи 465-1, 465-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Легкой службы призывники!

Виктория ДЕЙКО. Фото автора.