Стать и быть спасателем! Вступительная кампания в Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь – до 1 апреля

Мужество и героизм, честь и отвага – не просто девиз спасателей, а необходимые профессиональные качества. Работа для спасателей находится всегда – стихийные бедствия, наводнения, пожары, аварии, экологические катастрофы. И именно от грамотных и слаженных действий сотрудников МЧС зависит человеческая жизнь.

Вступительная кампания в Университет гражданской обороны МЧС Беларуси набирает обороты, абитуриенты уже идут в городские (районные) отделы по ЧС по месту жительства, чтобы написать заявление о желании учиться в столичном ведомственном вузе. Еще есть время сориентироваться, однако, не так много - до 1 апреля. Представляем вам аргументы в пользу УГЗ:

Качество образования, проверенное временем

ГУО «Университет гражданской защиты МЧС Республики ­Беларусь» – это учреждение образования, у которого за плечами весомый опыт подготовки высококвалифицированных специалистов для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Достижения вуза высоко оценили зарубежные коллеги – университет является членом Европейской ассоциации колледжей пожарных служб и занимает одно из лидирующих положений среди вузов республики.

Факультеты больших возможностей

Университет осуществляет подготовку специалистов с высшим образованием по специальностям:

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (для юношей), квалификация «инженер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

«Пожарная и промышленная безопасность» (для юношей и девушек), квалификация «инженер по пожарной и промышленной безопасности».

Срок обучения на дневной форме – 4 года, на заочной – 5 лет. Обучение проводится на бюджетной и платной основе.

Социальная защищенность

Все 4 года обучения курсанты обеспечиваются обмундированием, питанием, медицинским обслуживанием, коммунально-бытовыми услугами и общежитием, обязательным государственным страхованием жизни и здоровья, выплачивается ежемесячное денежное довольствие (около 500 бел.руб.), предоставляется оплачиваемый ежегодный отпуск, обучаются практическому вождению с возможностью получения водительского удостоверения категории «В» и на них распространяются все права и обязанности спасателя.

Яркая студенческая жизнь

В университете созданы все условия для самореализации личности обучающегося: возможность проведения научных исследований под руководством преподавателя, участие в творческих коллективах (КВН, вокально-инструментальный ансамбль, хореографические группы). Значительное внимание уделяется физической подготовке и спорту. Работают спортивные секции по рукопашному бою, борьбе, гиревому спорту, мини-футболу, волейболу, выпускается электронный онлайн журнал UCP LIVE и другие направления и т.д.

Современная материально-техническая база

Университет располагает современной учебно-лабораторной базой, специализированными аудиториями и лабораториями, учебно-тренировочным манежем, спортивными залами и информационно-библиотечным центром. Обеспеченность обучающихся персональными компьютерами составляет 100 %.

Практическая направленность

В университете теоретическая подготовка неразрывно связана с практикой. Большое значение в практическом обучении отведено учебной пожарной аварийно-спасательной части, на вооружении которой состоит современная специальная, учебная и вспомогательная техника.

Уже с 1-го курса курсанты проходят учебную практику в учебной аварийно-спасательной части, участвуют в тушении пожаров и ликвидации других чрезвычайных ситуаций, приобретая навыки боевой работы, готовя себя методически, физически и психологически к будущей работе.

Востребованность выпускников

Получаемые специальности востребованы и популярны на рынке труда. По окончании учебы выпускникам (обучавшимся за счет средств бюджета) выдается диплом о высшем образовании, присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы» и обеспечивается первое рабочее место.

Курсанты, зачисленные в университет, исключаются с воинского учета (освобождаются от службы в армии) и зачисляются в кадры МЧС. Время учебы засчитывается в срок службы в Вооруженных Силах.

Дополнительный шанс

Если вам не хватило баллов поступить в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси - у вас есть возможность поступить на специальность «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» в Филиал БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж», УО «Полоцкий государственный химико-технологический колледж» или УО «Гомельский государственный машиностроительный колледж». По окончании заведений (2 года 10 месяцев), у выпускников есть возможность поступить на 3-й курс факультета заочного обучения университета.

Стать членом семьи спасателей Беларуси

Спасатель МЧС – это не просто должность. Это образ жизни, причем свойственный далеко не каждому. Только немногие готовы служить делу спасения, вопреки обстоятельствам, сложностям, личным проблемам, невзирая на усталость и опасность.

Необходимые шаги к карьере:

- Обратиться в городской (районный) отдел по ЧС по месту жительства с заявлением о желании поступить в университет.

- Пройти медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссии МВД (по направлению отдела кадров) для определения степени годности к службе в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.

- Пройти профотбор, включающий в себя сдачу зачетов по физической подготовке.

- Успешно сдать централизованное тестирование по математике, физике, русскому/белорусскому языку.