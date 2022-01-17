Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 13 дней.

Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей ряд стран отмечает два «Новых года» — по старому и новому стилю.

Так для граждан пожилого возраста 14 января 2022 года в учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» прошел фольклорный тематический праздник «Старый Новый год». Данное мероприятие направлено на сохранение обрядов и традиций белорусского народа.

Сценарий проведения праздника разработали участники и сотрудники отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Все члены клуба «Литературное кафе» приняли активное участие. Театральное действие получилось яркое, колоритное, интересное. Появление символа Нового года вызвало бурю положительных эмоций. Звучали стихи о зиме известных авторов и собственного сочинения, пели песни, отвечали на вопросы викторины, проводили театрализованное действие. Закончился праздник дружным чаепитием.

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста организуются кружки и клубы по интересам, проводятся культурно-массовые и социально значимые мероприятия, мы ждем Вас по адресу: г. Бобруйск, ул.К.Либкнехта, 58, каб.103, тел.70-69-60.

Заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста - Ковалёва Анна Михайловна