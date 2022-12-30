Старый дом? Взгляды разошлись

В редакцию обратилась Любовь Михайловна. Она живет в доме №39 на улице Каменского. Женщина рассказала, что трудилась до выхода на пенсию бухгалтером, живет со своей мамой. Обе недовольны состоянием многоквартирного дома. «Ему требуется капитальный ремонт. Он в аварийном состоянии», – уверена Любовь Михайловна. Все обращения к местным коммунальщикам и причастным не увенчались успехом. По документам износ дома составляет не более 40%. С этим бобруйчанка не согласна. И куда она только ни обращалась, но многочисленные ревизии к сдвигу ситуации не привели.

Взгляды жительницы и результаты проверок на предмет состояния дома расходятся. Любови Михайловне мы предложили один из вариантов скорейшего рассмотрения ее проблемы и оказали посильную техническую помощь, чтобы зарегистрировать претензию через единую (интегрированную) республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц (http://обращения.бел). К слову, электронные обращения через доступ к системе учета и обработки обращений для заявителей осуществляются бесплатно.

Кроме того, мы заглянули в перспективную программу капитального ремонта жилищного фонда на 2023 год, она размещена на сайте Бобруйского горисполкома. К сожалению, адреса обратившейся там не нашли.

Площадь капитального ремонта в грядущем году составит 89994,80 квад­ратного метра. Адреса домов в Ленинском районе: Ковзана, 40, 50; Островского, 54; Советская, 84; Минская, 150; Октябрьская, 136; Интернациональная, 40; Куйбышева, 55; Гоголя, 37; 50 лет Октября, 34а. Адреса домов в Первомайском районе: С. Горелика, 59, 57; Орловского, 34; Западная, 22; Гагарина, 10; Лынькова, 33; Рокоссовского, 58; Ульяновская, 44.