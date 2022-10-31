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Стартует первый этап конкурса «Безопасность-online 6.0»

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Стартует первый этап конкурса «Безопасность-online 6.0»

Предлагаем проверить свои знания по безопасности всем школьникам в дистанционном конкурсе «Безопасность-online 6.0».

1 этап конкурса – онлайн-тестирование по ОБЖ. Проводится с 09:00 31 октября до 09:00 3 ноября.

15 вопросов по основам безопасности жизнедеятельности ждут вас по ссылке:

https://onlinetestpad.com/t/bezop-online-6-0-stage1

Напоминаем, что:

• необходимо обязательно указать свои данные (ФИО полностью, полное количество лет, учреждение образования, адрес электронной почты);
• регистрация одного участника осуществляется на один электронный адрес, регистрация нескольких участников на один электронный адрес запрещена;
• каждому участнику предлагается случайная выборка 15 вопросов из 50, поэтому вопросы второй попытки вопросы могут отличаться от вопросов первой;
• на прохождение теста вам дается только ДВЕ попытки (третья и последующие засчитываться не будут) и неограниченное количество времени до 09:00 3 ноября;
• в следующий этап проходят участники, ответившие правильно на все 15 вопросов после первой или второй попытки. Третья и последующие попытки не засчитываются.

Вопросы можно задать в комментариях в сообществе «МЧС Могилевской области» ВКонтакте https://vk.com/m4smogilev.

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