Стартует «Неделя нулевого травматизма» в лесозаготовительных и деревообрабатывающих организациях района

В целях активизации работы по охране труда, профилактике производственного травматизма и поддержки концепции Vizion Zero с 26 по 30 сентября будет проводиться «Неделя нулевого травматизма» в лесозаготовительных и деревообрабатывающих организациях Бобруйского района.

В рамках Недели пройдут обследования рабочих мест, деревообрабатывающего оборудования с последующим приведением их в соответствие с требованиями законодательства об охране труда; будет организован контроль за обеспечением безопасности при выполнении работ, связанных с ведением лесного хозяйства, обработкой древесины и производством изделий из дерева, при эксплуатации территорий, капитальных строений, зданий, сооружений, изолированных помещений, лесохозяйственных дорог, самоходных лесохозяйственных машин и др. Особое внимание будет уделено анализу полноты и качества проведения инструктажей по охране труда в организациях, запланированы Дни охраны труда и обучающие семинары.

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