Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профилактика

Стартует «Неделя нулевого травматизма» в лесозаготовительных и деревообрабатывающих организациях района

1 0

Стартует «Неделя нулевого травматизма» в лесозаготовительных и деревообрабатывающих организациях района

В целях активизации работы по охране труда, профилактике производственного травматизма и поддержки концепции Vizion Zero с 26 по 30 сентября будет проводиться «Неделя нулевого травматизма» в лесозаготовительных и деревообрабатывающих организациях Бобруйского района.

В рамках Недели пройдут обследования рабочих мест, деревообрабатывающего оборудования с последующим приведением их в соответствие с требованиями законодательства об охране труда; будет организован контроль за обеспечением безопасности при выполнении работ, связанных с ведением лесного хозяйства, обработкой древесины и производством изделий из дерева, при эксплуатации территорий, капитальных строений, зданий, сооружений, изолированных помещений, лесохозяйственных дорог, самоходных лесохозяйственных машин и др. Особое внимание будет уделено анализу полноты и качества проведения инструктажей по охране труда в организациях, запланированы Дни охраны труда и обучающие семинары.

Трыбуна працы

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »