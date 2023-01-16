Стартует летно-тактическое учение Вооруженных Сил Беларуси и России

Обеспечить безопасность Союзного государства и остудить западный воинственный пыл. Именно с такой целью развернута региональная группировка войск Союзного государства. Сегодня стартует совместное летно-тактическое учение Вооруженных Сил Беларуси и России.

Цель учения – повысить уровень боевой подготовки белорусских и российских военных летчиков, которые входят в состав региональной группировки войск. Будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО в нашей стране. Российская авиация прибыла несколько дней назад.

В военном ведомстве нашей страны заявили: маневры не направлены против третьих стран. Как и развертывание всей группировки войск. Это вынужденная и адекватная реакция на ситуацию у союзных границ и возможность отразить агрессию в случае необходимости.

Решение о развертывании группировки принято президентами Беларуси и России осенью прошлого года.

По материалам ОНТ