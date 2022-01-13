С целью формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, осознания ими ответственности за совершение противоправных деяний с 10 января 2022 года на территории города стартовало областное межведомственное профилактическое мероприятие «ЗНАЮ. МОГУ. ДЕЛАЮ», которое продлится до 31 января текущего года.

В этот период работа с подростками 14-18-ти лет будет организована одновременно по трем направлениям:

1 блок – организация дискуссионных площадок, ориентированных на наиболее активных подростков (включая неформальных лидеров) в учреждениях образования. Завершающим мероприятием блока будет городская дискуссионная площадка, которую планируется провести с участием представителей всех учреждений образования;

2 блок – информационно-разъяснительная работа в форме круглого стола в учреждениях образования межведомственной группой из числа работников прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов и учреждений здравоохранения;

3 этап – организация информационно-разъяснительной работы по профилактике краж, хулиганств, преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, потребления алкогольных напитков, психотропных, токсических веществ, безопасного и ответственного поведения в 7-11-х классах учреждений образования и среди родителей.

В ходе проведения мероприятий подростки смогут высказывать свое мнение и пожелания, а представители профилактирующих органов получат возможность скорректировать понимание основ правовых знаний, что позволит добиться повышения уровня осознанности восприятия подростками правовой информации, привлечь родителей к формированию законопослушного поведения своих детей.

Прокуратура г. Бобруйска,

Комиссия по делам несовершеннолетних

Бобруйского горисполкома