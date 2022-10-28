Стартовали общественные обсуждения законопроекта о ВНС

В рамках общественных обсуждений законопроекта о Всебелорусском народном собрании депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Широкая 28 октября встретилась на диалоговых площадках с председателями первичных организаций Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Бобруйска и молодежью ОАО «ТАиМ». На второй площадке к народному избраннику присоединился глава администрации Первомайского района Виталий Власевич.

Несмотря на то что главная задача – информировать, не менее важно получить обратную связь: услышать мнения и возможные предложения. Вера Владимировна рассказала о целях законопроекта, о порядке формирования и полномочиях ВНС, о численном составе и о выдвижении делегатов, о том, какие вопросы отнесены к его рассмотрению.

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Ольга Хотько, фото Александра Анташкевича