Стартовала республиканская акция «Молодежь за безопасность»

«За молодежью – будущее» – с этим нельзя не согласиться, ведь именно молодые люди всегда были двигателями прогресса. Важная роль в этом процессе отдана государству, потому что если с малых лет удастся привить молодым чувство патриотизма и любовь к своей Родине, то они, в свою очередь, вложат душу в ее развитие и благополучие.

МЧС большое внимание уделяет работе с детьми и молодежью. В этом направлении реализовано множество проектов: с дошкольниками и школьниками — фестиваль «Безопасное детство», конкурс «Спасатели глазами детей», слет юных спасателей-пожарных», со студентами — конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее» и многие другие. Участвуя в них, молодежь сближается с работой спасателей и становится «правой рукой» пропагандистов МЧС во время проведения различных мероприятий и акций по формированию культуры безопасности жизнедеятельности. Так, например, с 4 по 15 октября молодое поколение станет движущей силой акции «Молодежь за безопасность». На него будет возложена важная миссия: повысить уровень знаний общества в области безопасности жизнедеятельности и оказать посильную помощь всем нуждающимся – в первую очередь, пожилым людям.

Первый этап под единым названием «112 добрых дел» продлится с 4 по 12 октября. За это время молодежный десант вместе со спасателями посетит домовладения одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и окажет им посильную помощь: заготовят дрова, уберут придомовые территории, установят автономные пожарные извещатели и много другое.

Почувствовать себя звездами телеэкрана предложат и пенсионерам, которые смогут принять участие в съемках роликов на тему «Бабушкины рецепты безопасности». Думаете, смысл видео лишь в готовке? Вовсе нет! Задумка в следующем: готовя по выбранному рецепту белорусской кухни, юные спасатели вместе с пожилыми людьми параллельно будут рассказывать и о том, какие условия должны быть созданы для «безопасного» приготовления выбранного блюда. Например, хотите приготовить бабку со шкварками – вспоминайте «рецепт» безопасной печи: очищенный от сажи и побеленный дымоход, наличие предтопочного листа, отсутствие трещин и т.д. Так пенсионеры смогут не только необычно провести время в «блеске софитов», но и в очередной раз вспомнить, в каких условиях нужно содержать жилище, чтобы не случилась беда.

Во время второго этапа, который пройдет с 13 по 15 октября, вектор сместится в сторону юных спасателей-пожарных. Для них пройдет «Осенний бал юных спасателей», где пройдет не только вручение первых членских билетов и посвящение в ряды БМООСП, но и награждение лучших активистов молодежной организации. Не обойдется и без флэшмобов, видеопоздравлений ко Дню рождения БМООСП от юных спасателей на тему «Юные спасатели и МЧС – большая дружная семья» и многое другое.