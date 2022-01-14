Стартовала продажа сертификатов на «Славянский базар»

Началась продажа сертификатов на "Славянский базар в Витебске", сообщили БЕЛТА в дирекции форума.

Программа фестиваля еще не опубликована, но организаторы выпускают в продажу подарочные сертификаты на концерты в Летнем амфитеатре. Приобрести можно сертификаты номиналом в Br10, Br20, Br30, Br50 и Br100. Кроме того, к каждому сторублевому сертификату добавится бонус - еще Br31. Сертификаты можно купить до официального старта продажи билетов в кассах Центра культуры "Витебск" и на kvitki.by за наличный и безналичный расчет.

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 13 по 18 июля.