Стартовала продажа сертификатов на «Славянский базар»
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Началась продажа сертификатов на "Славянский базар в Витебске", сообщили БЕЛТА в дирекции форума.
Программа фестиваля еще не опубликована, но организаторы выпускают в продажу подарочные сертификаты на концерты в Летнем амфитеатре. Приобрести можно сертификаты номиналом в Br10, Br20, Br30, Br50 и Br100. Кроме того, к каждому сторублевому сертификату добавится бонус - еще Br31. Сертификаты можно купить до официального старта продажи билетов в кассах Центра культуры "Витебск" и на kvitki.by за наличный и безналичный расчет.
Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 13 по 18 июля.
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