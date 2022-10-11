Стартовала добровольная акция «Аднавім лясы разам!»

Мероприятие, инициированное Министерством лесного хозяйства, проходит с 8 по 22 октября на территории Могилевской области. В нашем районе акция стартовала с Бобруйского лесничества.

Сегодня работники лесхоза, школьники и педагоги учреждений образования Бобруйщины высаживали сосну обыкновенную.

— Именно наша область наиболее пострадала в результате ураганных явлений в нынешнем году, — отметили в Бобруйском лесхозе. — Все лето в напряженном режиме работники устраняли последствия непогоды, оперативно разрабатывали поврежденную древесину, чтобы не допустить потери ее качества, а теперь пришло время для восстановления природного богатства страны.

Нынешней осенью на территории всех лесничеств Бобруйского лесхоза высадят сосну, ель и дуб. Планируется восстановить около 30 гектаров леса.

К акции могут присоединиться все желающие. Для этого следует обращаться в лесхоз или ближайшее лесничество. Контактный телефон для справок: 76-09-10.