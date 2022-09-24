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Профилактика

Стартовала акция «Наркотики. Ответственность. Последствия»

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Стартовала акция «Наркотики. Ответственность. Последствия»

С 20 по 30 сентября 2022 года на территории Республики Беларусь проводится  информационная акция «Наркотики. Ответственность. Последствия».  Акция  направлена на разъяснение несовершеннолетним и их законным представителям последствий потребления наркотиков, а также ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

В рамках межведомственной информационной акции будут организованы классные часы, семинары, интернет-челленджи и марафоны, диалоговые площадки, спортивные и культурно-массовые мероприятия, Единые дни информирования на тему правовых и медицинских последствий употребления и сбыта наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, а также пагубного воздействия наркотических веществ на здоровье подростков.

mogilevnews.by

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