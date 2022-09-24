Стартовала акция «Наркотики. Ответственность. Последствия»

С 20 по 30 сентября 2022 года на территории Республики Беларусь проводится информационная акция «Наркотики. Ответственность. Последствия». Акция направлена на разъяснение несовершеннолетним и их законным представителям последствий потребления наркотиков, а также ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

В рамках межведомственной информационной акции будут организованы классные часы, семинары, интернет-челленджи и марафоны, диалоговые площадки, спортивные и культурно-массовые мероприятия, Единые дни информирования на тему правовых и медицинских последствий употребления и сбыта наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, а также пагубного воздействия наркотических веществ на здоровье подростков.

mogilevnews.by