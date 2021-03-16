Стартовал второй этап Республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!»

В стране начался второй этап Республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!».

Инспекторы сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС приняли участие в празднование Масленицы в агрогородке Горбацевичи и организовали там тематические площадки. В ходе мероприятия инспекторы проводили работу как со взрослыми, так и с детьми. Многим взрослым был дан простой вопрос: «Что делать, когда слышишь сигнал «Внимание всем!»?». Как оказалось, не все помнят, что предвещает данный сигнал и как вести себя в данной ситуации. Детям были предложены разные интерактивные игры. Совсем юным искателям приключений предложили сыграть обучающие «крестики-нолики» и «пятнашки», где они смогли познакомиться с основными правилами безопасности и что делать, если случился пожар. Подросткам было предложено найти все возможные опасные предметы и ошибки, которые могут привести к чрезвычайной ситуации. Дети также оттачивали свои действия при связи с диспетчером на номера 101 и 112. Всем гостям праздника щедро раздавились листовки с основными правилами безопасности, а детям за участия в играх – особые призы. После праздничной части, инспекторы МЧС прошлись по агрогородку и раздали населению памятки и листовки.