Начинается учебно-тренировочный сбор ФК «Белшина»

В минувший понедельник, 11 января, команда футбольного клуба «Белшина» вышла из отпуска и приступила к учебно-тренировочному процессу. В среду состоялась первая тренировка на слегка заснеженном газоне стадиона имени Александра Прокопенко. А пока ребята разогревались, я задал несколько вопросов главному тренеру «красно-черных» Дмитрию Мигасу.

– Дмитрий Валерьевич, сегодня на поле как уже знакомые по минувшему сезону футболисты, так и новички «Белшины»…

– Да, мы уже начали приглашать для просмотра новых игроков, но пока в основном это наши воспитанники. Многие из них в прошлом сезоне играли за дублирующий состав. И приглашаемые ребята – тоже из числа молодых, им по 23-25 лет. В первой лиге существует лимит по молодым футболистам. Но повторюсь, в первую очередь тренерский состав смотрит на своих молодых ребят. Или, к примеру, Ваня Леонов – наш воспитанник, приехал из ФК «Минск», посмотрим, возможно, возьмем его на правах аренды.

– На что нацелены в данный момент тренировки, занятия?

– В первую очередь наша задача подвести ребят в единое физическое состояние. С 18 января начинаем полноценный тренировочный сбор. Помимо общефизической подготовки, работа будет построена и на игровых упражнениях, взаимодействиях игроков на поле.

– О товарищеских встречах говорить пока рановато?

– Почему же, 17 и 23 января у нас запланированы выезды в Гомель, а 20-го сыграем на этом стадионе с мозырской «Славией». Это в ближайших планах, а с 1 по 7 февраля примем участие в традиционном зимнем турнире «Белазовец», который пройдет в Жодино. Помимо нас в нем будут участвовать «Торпедо»-БелАЗ, дзержинский «Арсенал», «Динамо-2» (Минск), «Ислочь», «Крумкачы», «Неман» и «Слуцк».