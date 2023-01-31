Стартовал прием заявок на конкурс «Интернет-премия ТИБО». Такая информация размещена на официальном сайте международного форума по ИКТ и выставке «ТИБО».

Прием заявок на конкурс продлится до 20 марта. На официальном сайте форума создан специальный раздел, посвященный конкурсу. С помощью предложенной формы для регистрации, владелец или разработчик интернет-ресурса может представить сайт на соискание премии.

Организаторами конкурса являются Министерство связи и информатизации, Министерство информации и ЗАО «Техника и коммуникации».

В этом году конкурс проводится по 10 основным номинациям: «Органы государственного управления и власти», «Образование и наука», «Информационный ресурс», «Корпоративные интернет-ресурсы», «Интернет-торговля», «Туризм и отдых», «Спорт», «Здоровье и медицина», «Для детей и юношества», «Корпоративные аккаунты в социальных сетях».

В этом году жюри конкурса дополнительно имеет право выдвинуть на соискание интернет-премии любой белорусский интернет-ресурс, достойный и заслуживающий по их мнению награды конкурса. Решение по каждому из выдвинутых ресурсов принимается голосованием членов жюри на итоговом заседании.

Интернет-премия ТИБО проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. Основные цели конкурса - популяризация лучших интернет-ресурсов и содействие развитию национального сегмента глобальной сети интернет как среды для продвижения товаров и услуг, профессиональной деятельности, творчества, отдыха, общения. С начала проведения конкурса в нем приняли участие около 9 тыс. белорусских интернет-ресурсов.

Награждение победителей и призеров состоится в дни работы форума ТИБО (18-21 апреля, г.Минск, пр.Победителей, 111А). В церемонии награждения традиционно примут участие руководители профильных министерств и ведомств, общественных организаций.

БЕЛТА