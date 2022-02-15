Стартовал областной фотоконкурс «Прошлое, настоящее, будущее…»

В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь Могилевский областной комитет БРСМ дает старт областному фотоконкурсу «Прошлое, настоящее, будущее…». Областной фотоконкурс «Прошлое, настоящее, будущее…» проходит с 14 февраля по 4 марта 2022 года. В нем участвует молодежь в возрасте от 14 до 31 года, состоящие в рядах ОО «БРСМ».

Победителя выберут в четырех номинациях: «Моя династия» - изображены 2 поколения и более, которые прошли службу в армии (в военной форме); «Я служу» - изображены лица, которые на сегодняшний день проходят службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь; «Будущий защитник» - изображены будущие защитники нашей страны (дети в военной форме и/или с собственной атрибутикой, в знаковом месте и т.д.). Специальная номинация «МООП в действии» - на фото отображена работа Молодежных отрядов охраны правопорядка (патрулирование, дежурство и др.).От одного участника принимается не более 4 фоторабот во всех номинациях.

К участию в фотоконкурсе принимаются работы в электронном виде формате JPG. Размер фотографии по большей стороне – не менее 3000 пикселей. Допускается использование графических редакторов (Photoshop и т.п.) для подчеркивания авторского замысла, ретуши и других незначительных изменений.

Участники направляют фотоработы на электронный адрес Могилевского областного комитета ОО «БРСМ»: brsmmogilevobl@gmail.com с пометкой «Фотоконкурс» в срок до 25 февраля 2022 года (включительно).

К участию в фотоконкурсе не допускаются фотографии: нарушающие законодательство Республики Беларусь, пропагандирующие вредные привычки, эротического и порнографического содержания, не отвечающие условиям конкурса.

Фотоколлажи и фотомонтаж не допускаются к участию в фотоконкурсе.

Могилевский областной комитет ОО «БРСМ» оставляет за собой право тиражирования, демонстрации и публикования фоторабот в контексте деятельности ОО «БРСМ» без выплаты авторского гонорара, но с указанием Ф.И.О. автора и авторского названия работы.

Организаторы определяют несколько работ в каждой номинации, которые участвуют в голосовании в социальной сети «Вконтакте». Победителями становятся те участники, которые наберут большее количества голосов в представленных номинациях фотоконкурса.

Лучшие фотоработы примут участие в интернет-голосовании с 28 февраля по 4 марта 2022 года в группе «Вконтакте» «Молодежь Могилевщины».Лучшие фотоработы будут размещены в группах «Молодежь Могилевщины» в социальных сетях Могилевского областного комитета ОО «БРСМ».По итогам интернет-голосования три лучшие работы будут награждены дипломами и ценными подарками в номинациях: «Моя династия», «Я служу», «Будущий защитник», «МООП в действии».