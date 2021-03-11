Старт эстафеты олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей

Старт эстафеты олимпийского огня в Японии 25 марта пройдет без зрителей. Эти планы озвучили в оргкомитете "Токио-2020", сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.

Такие меры будут предприняты для профилактики распространения коронавируса. Точный маршрут следования эстафеты организаторы будут публиковать за несколько часов до ее прибытия в регионы. Эти меры предпринимаются, чтобы избежать большого скопления людей, которым рекомендуется следить за следованием огня в интернете. Увидеть огонь Игр XXXII Олимпиады, находясь на маршруте следования, жители Японии смогут только после предварительной заявки на специальной онлайн-платформе.

Огонь Игр XXXII Олимпиады в Токио был зажжен 12 марта 2020 года в Древней Олимпии. Эстафета стартовала в Греции, но из-за пандемии коронавируса была сокращена, а после перелета в Японию в связи с переносом стартов лампада с огнем помещена на хранение в месте с повышенной безопасностью.

Эстафета огня Игр XXXII Олимпиады, получившая название "Надежда освещает наш путь", стартует в префектуре Фукусима 25 марта и пройдет по территории Страны восходящего солнца на протяжении 121 дня до 23 июля.