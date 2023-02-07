Старшеклассников приглашают поучаствовать в интернет-олимпиаде по избирательному праву

Белорусских старшеклассников приглашают поучаствовать в республиканской интернет-олимпиаде по вопросам избирательного права, избирательного процесса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный образовательный портал.

Для участия в олимпиаде приглашаются учащиеся 10-11-х классов учреждений общего среднего образования. Прием заявок уже стартовал, завершится он 26 февраля.

Интернет-олимпиада проводится в целях развития правовой культуры, совершенствования знаний в области избирательного права, избирательного процесса, стимулирования к личностному и интеллектуальному развитию учащихся. Ее задачами являются воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование знаний правовых норм и правил в области избирательного права, избирательного процесса, развитие интереса к обществоведению, вовлечение максимального количества учащихся в интерактивное образовательное взаимодействие с применением информационно-коммуникационных технологий, а также создание условий для поддержки одаренных учащихся.

Олимпиада проводится онлайн на интернет-ресурсе по сопровождению турниров, олимпиад и конкурсов olimp.adu.by в два тура. Первый (отборочный) состоится 6 марта, второй (основной) пройдет 13 марта. Победители будут награждены дипломами I, II и III степени и призами.

Научно-методическую и технико-технологическую поддержку в организации и проведении интернет-олимпиады обеспечивает Национальный институт образования с привлечением специалистов учреждений высшего образования.