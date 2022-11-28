Старшеклассников Могилевщины приглашают принять участие в республиканском правовом турнире «Сила Закона»

1 декабря в Беларуси стартует II республиканский правовой турнир для старшеклассников (9-11 классы) «Сила Закона».

Интеллектуальное состязание, посвященное Конституции Республики Беларусь и в нынешнем году приуроченное ко Дню юриста, направленное на углубленное ее изучение, пройдет в три тура в формате онлайн-тестирования на Детском правовом сайте (исключением является первый тур, где допускаются иные формы проведения, в том числе на бумажных носителях).

Районный – с 1 по 6 декабря в учреждениях образования; областной – 14 декабря. Во втором туре принимают участие по одному победителю каждой категории

(3 участника) от районов области. Состязания преимущественно проводятся на базе юридических факультетов учреждений высшего или среднего специального образования с наличием компьютерных классов.

Имена победителей турнира (республиканского финала) назовут 21 декабря.

Подготовку и проведение II республиканского правового турнира «Сила Закона» обеспечивает Национальный центр правовой информации совместно с Министерством образования и БРСМ. Соорганизаторами проекта выступают Белорусский госуниверситет, Белорусский республиканский союз юристов, Белорусская республиканская коллегия адвокатов и Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета.

– В Беларуси на государственном уровне уделяется большое внимание формированию правовой культуры граждан, в том числе детей и молодежи. Важно закладывать понимание правовых основ, а также необходимость соблюдения законов с детства. Поэтому реализуется ряд совместных проектов по данному направлению, среди которых республиканский правовой турнир «Сила Закона» является одним из наиболее масштабных, – отметили организаторы турнира.

Напомним, проект реализуется с целью правового просвещения старшеклассников и направлен на повышение их интереса к законодательству, пропаганды правовой культуры, углублению знаний и умений, касающихся прав и обязанностей несовершеннолетних, активизацию общественности к деятельности по правовому просвещению, развитие навыков использования современных технологий.

С подробной информацией о проведении турнира можно ознакомиться на Детском правовом сайте.

К слову I республиканский правовой турнир «Сила Закона» прошел в 2021 году и собрал более 16 тысяч старшеклассников со всей республики.

По материалам mogilevnews.by.