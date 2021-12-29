Старовойтов о вакцинации детей от COVID-19: это позволит избежать дальнейшего распространения ковида

Прививку подросткам 12–17 лет делают с письменного заявления родителей или их добровольного информированного согласия. Инактивированный китайский препарат, которым, собственно, и вакцинируют детей, вводят, как и взрослым, двукратно с трехнедельным перерывом.

– Если среди взрослого населения в регионе мы привили более 52%, то детей только начали вакцинировать. И всем рекомендую не игнорировать эту возможность, потому что дети, хоть чаще и болеют легко, тем не менее являются переносчиками инфекции, которую приносят домой своим родителям, бабушкам и дедушкам, – подчеркивает Александр Геннадьевич. – Отсюда идет такая неутихающая волна коронавируса в области, республике, мире. Превентивные меры позволят избежать дальнейшего распространения ковида, будут благом не только для детей, но и для взрослых.

Стоит признать, что спрос пока небольшой.

– Многие относятся к прививкам с крайней осторожностью, не имея на это каких-либо объективных оснований, – говорит Александр Старовойтов. – Сколько ни спрашивал у родителей, в чем причина нежелания вакцинироваться самим и сделать прививку ребенку, внятных ответов я еще ни разу не получил. Только разные фантазии, которые в основном черпаются на просторах интернета. Нужно понимать, что нынешняя волна оказывает на детей большее влияние. Если раньше они переносили коварный вирус легко и бессимптомно, то сейчас имеют место крайне тяжелые случаи. Например, недавно, чтобы спасти двухмесячную девочку с тяжелейшей пневмонией, отвозили ее в республиканский центр. С начала года только через стационар Могилевской областной детской больницы с коронавирусом прошли 585 детей. Именно поэтому взяли курс на вакцинацию.