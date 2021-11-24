Старейший житель планеты умер на 125-м году жизни
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Франциска Сусано, которая была старейшим человеком в мире, скончалась на Филиппинах. Женщине было 124 года, сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook.
«С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью», — говорится в сообщении.
Причина смерти не названа. Отмечается лишь, что признаков вирусного заболевания у Франциски не было.
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