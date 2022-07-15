Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Благотворительность ♥

«Стараемся настроиться на хорошее». На откашливатель Саше Журавскому осталось собрать 4 700 рублей

15 0

«Стараемся настроиться на хорошее». На откашливатель Саше Журавскому осталось собрать 4 700 рублей

Благотворительный сбор в адрес Саши Журавского из Полоцка Центр помощи «Вера» открыл 2 месяца назад. Чтобы дышать, мальчику жизненно необходим откашливатель. Благодаря помощи неравнодушных людей и организаций большая часть суммы собрана: чтобы закрыть сбор недостает 4 700 рублей. Поможем Саше вместе!

Саша Журавский из Полоцка страдает редким генетическим заболеванием – мышечной дистрофией Дюшенна. К сожалению, болезнь неизлечимая и прогрессирующая. Она приводит к тому, что мышцы всего организма постепенно атрофируются и теряют свою силу.

Два года назад Саша перестал ходить. Пропадает у него и сила в руках. Передвигается мальчик на коляске, а чтобы пересесть в нее пользуется специальным подъемником.

К слову, у Саши полностью сохранен интеллект. Он осваивает школьную программу, любит читать, посещает кружки, в том числе, и по робототехнике, а еще в меру сил заботится о домашних питомцах – кошках и рыбках.

«Стараемся настроиться на хорошее. Делаем все, чтобы Саша не думал о болезни. Каникулы для него – время активного отдыха», – рассказывает мама мальчика – Мария Викторовна. Недавно, например, Саша вернулся из летнего лагеря. Новые друзья, интересные занятия помогли мальчику переключиться и зарядиться позитивом.

Но, к сожалению, болезнь медленно прогрессирует. У Саши слабеет дыхательная мускулатура. Из-за риска апноэ мальчик вынужден спасть с кислородной маской и аппаратом неинвазивной вентиляции легких.

Но один из самых тяжелых симптомов при дистрофии Дюшенна – это накапливание мокроты в бронхолегочных путях. Самостоятельно очистить легкие из-за слабости мышц не получается, из-за этого увеличивается риск возникновения пневмонии и других осложнений.

Помочь справиться с проблемой может специальный прибор – откашливатель. Устройство дорогостоящее и самостоятельно приобрести его родители Саши не могут. Поэтому и обратились за помощью в Центр «Вера».

Саше необходим откашливатель CoughAssist E70 стоимостью более 28 000 бел. руб. За 2 месяца удалось собрать около 24 000 рублей. Остаток по сбору составляет 4 787 рублей.

Поможем Саше вместе!

Как помочь?

 Поддержать Сашу можно любым удобным способом, совершив пожертвование на благотворительные реквизиты Центра с указанием назначения платежа – Журавский Саша:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн-пожертвование перейдя по ссылке.

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Журавский ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Журавский 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия. Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6.Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

7.QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке и укажите цель пожертвования, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Договора пожертвования, размещенного на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с его условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »