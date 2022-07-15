«Стараемся настроиться на хорошее». На откашливатель Саше Журавскому осталось собрать 4 700 рублей

Благотворительный сбор в адрес Саши Журавского из Полоцка Центр помощи «Вера» открыл 2 месяца назад. Чтобы дышать, мальчику жизненно необходим откашливатель. Благодаря помощи неравнодушных людей и организаций большая часть суммы собрана: чтобы закрыть сбор недостает 4 700 рублей. Поможем Саше вместе!

Саша Журавский из Полоцка страдает редким генетическим заболеванием – мышечной дистрофией Дюшенна. К сожалению, болезнь неизлечимая и прогрессирующая. Она приводит к тому, что мышцы всего организма постепенно атрофируются и теряют свою силу.

Два года назад Саша перестал ходить. Пропадает у него и сила в руках. Передвигается мальчик на коляске, а чтобы пересесть в нее пользуется специальным подъемником.

К слову, у Саши полностью сохранен интеллект. Он осваивает школьную программу, любит читать, посещает кружки, в том числе, и по робототехнике, а еще в меру сил заботится о домашних питомцах – кошках и рыбках.