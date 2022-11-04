Станислав Степанович Румянцев удостоен Почетной грамоты Национального собрания Республики Беларусь
47 0
Почетный гражданин Бобруйска генерал-лейтенант в отставке Станислав Степанович Румянцев, в прошлом командующий 5-й гвардейской танковой армией, и сегодня в первых рядах. В свои 82 года он уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодежи, принимает активное участие во всех социально значимых мероприятиях города, выступает на тематических диалоговых площадках.
4 ноября в городском исполнительном комитете в торжественной обстановке Станислава Степановича Румянцева наградили Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь «за значительный вклад в реализацию социальной политики Республики Беларусь и патриотическое воспитание молодежи».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Станислав Степанович Румянцев удостоен Почетной грамоты Национального собрания Республики Беларусь
-
Как доказать отцовство?
-
Денежный вопрос. Изношенная равно фальшивая? Не факт!
-
Полковник Алексей Березовский, военный комиссар, рассказал о призывной кампании-2022
-
4 ноября пройдет прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД