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Общество

Станислав Степанович Румянцев удостоен Почетной грамоты Национального собрания Республики Беларусь

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Станислав Степанович Румянцев удостоен Почетной грамоты Национального собрания Республики Беларусь

Почетный гражданин Бобруйска генерал-лейтенант в отставке Станислав Степанович Румянцев, в прошлом командующий 5-й гвардейской танковой армией, и сегодня в первых рядах. В свои 82 года он уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодежи, принимает активное участие во всех социально значимых мероприятиях города, выступает на тематических диалоговых площадках.

4 ноября в городском исполнительном комитете в торжественной обстановке Станисл­ава Степановича Румянцева наградили Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь «за значительный вклад в реализацию социальной политики Республики Беларусь и патриотическое воспитание молодежи».

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