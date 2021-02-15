Профилактическая акция «Стань заметней – засветись в темноте!» прошла в Бобруйском государственном строительном профессионально-техническом колледже. Ее провели представители ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома и ИНД отдела милиции Первомайского района г. Бобруйска.

Ребятам и педагогам напомнили о Правилах дорожного движения и административной ответственности за их нарушение, а также поговорили о профилактике правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения и подростковой преступности.

Во время мероприятия, на котором присутствовали дети - сироты, а также дети, с которыми проводится индивидуально – профилактическая работа активно беседовали с сотрудниками милиции, а также задавали интересующие их вопросы. Наиболее активные участники мероприятия получили в качестве памятного сувенира о встрече – световозвращающие элементы.

Участники мероприятия подвели самый важный и главный итог: Правила созданы для того чтобы их соблюдать. Соблюдая правила, ты не подвергаешь опасности ни себя и ни окружающих!