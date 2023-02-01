Стало известно, кто стал «Учителем года-2023» в Бобруйске
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Сегодня в Центре дополнительного образования детей и молодежи города Бобруйска прошел городской финальный этап республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь».
Почетное звание получила Светлана Здоронкова, педагогический работник ГУО "Средняя школа №34 г. Бобруйска".
Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.
/Будет дополнено и обновлено/.
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