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Фоторепортажи

Стало известно, кто стал «Учителем года-2023» в Бобруйске

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Стало известно, кто стал «Учителем года-2023» в Бобруйске

Сегодня в Центре дополнительного образования детей и молодежи города Бобруйска прошел городской финальный этап республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь».

Почетное звание получила Светлана Здоронкова, педагогический работник ГУО "Средняя школа №34 г. Бобруйска".

Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.

/Будет дополнено и обновлено/.

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