Стальные нервы армии! С праздником, воины-связисты

Ежегодно 20 октября в Вооруженных Силах Республики Беларусь отмечается День войск связи – профессиональный праздник всех воинов-связистов. А в этом году праздник отмечается в 102 раз!

Связь всегда являлась неотъемлемой частью любой армии и даже более того – основой управления войсками. От обученности личного состава и состояния средств связи зависит оперативность руководства любым уровнем военной организации от Генерального штаба в стратегическом до зенитного ракетного расчета в тактическом отношении, а это во многом и решает исход любого боя, битвы, войны.

В своем развитии военная связь прошла большой и сложный путь от почтовых голубей столетие назад до суперсовременных систем сейчас, использующих космические технологии, от простейших звуковых и зрительных средств связи для передачи команд и сигналов на поле боя до широко разветвленных многоканальных автоматизированных систем управления, способных обеспечивать связь практически на неограниченную дальность с любыми объектами, находящимися на земле, под землей либо в воздухе. Путь развития военной связи всегда находится на переднем крае модернизации и усовершенствования Вооруженных Сил.

Связь в Бобруйском гарнизоне сегодня представлена подразделениями воинских частей и организаций, объеденных в единую отлаженную сеть, укомплектованную обученными специалистами. В том числе воинами-связистами 147 зенитного ракетного полка, которые в этом году решили оригинально отметить профессиональный праздник – под Государственный гимн, исполненный оркестром, они подняли Государственный флаг на одну из связных вышек, преодолев отметку 28 метров в высоту.

«Главное отличие подразделений связи заключается в том, что мы всегда находимся в состоянии постоянной боевой готовности. В армейском обиходе распространена поговорка «Связь как воздух: когда она есть, ее никто не видит, когда ее нет – все задыхаются». Потому и сложился парадокс: для большинства наша напряженная работа незаметна, потому что устойчивая и непрерывная связь есть всегда» – с иронией говорит исполняющий обязанности начальника командного пункта полка майор Дмитрий Олешкевич.

Поздравляем наши дружные коллективы подразделений связи гарнизона с знаменательным профессиональным праздником!