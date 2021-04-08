Сталинградцы не сдаются! Этому девизу почти 80 лет остается верным Юрий Сергеевич Бондаренко

Бобруйским сталинградцем называли его наиболее знающие друзья потому, что родился Юрий Сергеевич действительно на Волге в Великую Отечественную войну – накануне величайшей битвы добра и зла. И каким-то образом на генетическом уровне сумел впитать в себя волю к жизни, стойкость перед невзгодами и обостренное чувство справедливости, которыми жили тогда все защитники Сталинграда и которое блестяще продемонстрировали в борьбе с фашистами. С юных лет жил Юра в стремлении овладеть знаниями, приобрести профессию, чтобы достойно заменить не пришедших с Великой Отечественной. С течением времени ему это удалось. Кто не вспомнит добрым словом Юрия Сергеевича в руководстве партийной организацией Ленинского района нашего города, на высоком посту секретаря Могилевского облисполкома, во главе Бобруйского горсовета депутатов и просто как отзывчивого, неравнодушного человека! Однако обо всем по порядку.

Форштадтские корни

Война, слава Богу, окончилась, и родители с малым Юркой на руках вернулась в родной и тихий Березинский форштадт. Отец работал на судоремонтном заводе, мама домохозяйствовала. Здесь прошло в буквальном смысле босоногое и голопузое детство, отсюда бегал он в возвышавшуюся сначала над сгоревшим, а потом отстроенным городом школу №3.

Однако делился впоследствии другими яркими картинками детства:

— До сих пор вижу себя в первомайской колонне школьников году в 1953-м или 1954-м. Кто-то пришел с букетом весенних первоцветов, кто-то украсил бумажными цветами распустившиеся березовые ветки. У всех участников демонстрации праздничное настроение. Каждая колонна показывает свои спортивные достижения, художественную самодеятельность, заводчане и работники фабрик демонстрируют свою продукцию на автомашинах.

Много лет спустя, приблизившись к своим 80 годам, Юрий Сергеевич вспоминал:

– Директором школы был Александр Аронович Фридман – умный руководитель и добрый человек. Благодаря ему в школе не было слабых учителей, и все стремились, чтобы не было плохих учеников. Преподаватель физики Георгий Савельевич Опенчук тоже остался в моей памяти как увлекавший техническим творчеством всех учащихся. Благодаря ему, можно сказать, и я после семи классов поступил в Бобруйский автотранспортный техникум.

«Резиновый техникум» и Александр Прокопенко

Отучившись три года в признанной бобруйской «академии» тех лет, Юрий получил диплом техника-механика. Призвали в армию, служил в инженерных войсках, на практике освоил возведение мостов и понтонных переправ, саперное дело и даже минирование. А еще он вступил в члены коммунистической партии.

После службы окончил технологический институт имени С.М. Кирова в Минске. Вернулся в Бобруйск уже с женой Ириной, которая стала преподавать в лесотехникуме. В это время строился Белорусский шинный комбинат, и буквально напротив гигантской стройплощадки на улице Минской параллельно был открыт техникум резиновой промышленности для подготовки кадров будущих шинников. Юрия Сергеевича пригласили в новое учебное заведение преподавать теоретическую механику, сопротивление материалов и другие инженерные пре­мудрости.

С теплотой он вспоминал своего первого директора Василия Григорьевича Шахмутя, опыт общения с обучавшими и обучавшимися. К концу 1960-х техникум готовил кадры почти по десятку специальностей, одной из которых овладевал и юный Александр Прокопенко, собираясь со временем на крупнейшем в Европе шинном комбинате в родном городе создавать обувь для машин. Так вот классным руководителем у Саши был Юрий Сергеевич Бондаренко. Кроме того, как молодому коммунисту ему поручили возглавить комсомольскую организацию техникума. Вот он и организовывал на добрые комсомольские дела молодежь, иногда прорабатывая за отсутствие на субботниках из-за тренировок будущего бронзового олимпийского призера и чемпиона СССР по футболу Александра Прокопенко.

На партийно-советских хлебах

Однажды, уже в середине 1970-х, ­секретарь горкома КПБ Александр Ефимович Стельмак поставил задачу заворгу Владимиру Вяткину найти толкового молодого инженера для работы инструктором в промышленно-транспортном отделе, заведовал которым Анатолий Лиходиевский. Владимир Васильевич и предложил Бондаренко – тогдашнего комсомольского секретаря химтехникума, как в просторечии называли техникум, ставший к тому времени ­механико-технологическим. А когда Вяткин уехал учиться в Минскую высшую партийную школу, первый секретарь ГК КПБ Иван Семенович Метько – Иван Грозный, как его звали многие в нашем городе, назначил Ю.С. Бондаренко заведующим организационным отделом горкома.

Между тем времена наступили интересные – в 1980 году Бобруйск был разделен на административные районы. Понадобились новые партийные и советские кадры. Первым секретарем Ленинского райкома прибыла из ЦК КПБ Галина Борисовна Хакало, а вторым ­секретарем был выдвинут Юрий Бондаренко. И закипела еще более беспокойная жизнь. Но вскоре глава партийной влас­ти района пошла на повышение, став секретарем Могилевского обкома партии, а первым секретарем райкома был избран Юрий Сергеевич.

Как вспоминал ветеран, именно тогда реконструировали площади В.И. Ленина и Победы, возводились новые корпуса трикотажной фабрики, высших производственных достижений добивался флагман промышленности Ленинского района ПО «Бобруйскдрев», были построены общежитие и спорткомплекс фаб­рики имени Дзержинского, укрепились связи с воинскими частями, дислоцированными на территории района. Вскоре рассудительность и немногословность, сочетавшиеся с упорством и настойчивостью в достижении цели Ю.С. Бондаренко, рассмотрели и в областном центре. Перспективный сотрудник был приглашен на должность секретаря Могилевского областного исполнительного комитета.

После «школы Кичкайло» снова в Бобруйск

После трех лет пребывания на «советской работе» в качестве секретаря Могилевского облисполкома, пройдя «школу Кичкайло» – тогдашнего губернатора, Юрий Сергеевич вновь вернулся в Бобруйск, подтвердив неписаное правило о невозможности произрастания настоящих бобруйчан вдали от родины. Горячим было начало тех 1990-х годов, так как Юрий Сергеевич был избран председателем городского Совета депутатов. Прямо скажем, в бурные те времена это было беспокойное место. Демократия на сессиях аж зашкаливала, плюрализм мнений бил по голове.

Как один из светлых моментов уже после избрания первого Президента Рес­публики Беларусь отмечал ветеран возрождение в нашем городе некоторых советских традиций.

– Помню, всеобщее одобрение вызвало принятое горисполкомом под председательством В.Ф. Романовского решение о возвращении в обиход демонстрации на 1 Мая. Ведь люди в будни друг друга не видели, а хотели встретиться, пообщаться, увидеть давних знакомых. Да и первомайскими колоннами праздник не ограничивался.

Коллективы предприятий разъезжались по своим базам отдыха. Там на природе проводились спортивные соревнования, играли в городки, варили уху, жарили шашлыки, пели песни, общались…

Пролетели годы созидания на рубеже столетий и в начале ХХІ века. Бобруйск заметно похорошел, раздвинул границы, улучшил качество жизни горожан. Бесспорным в это благородное дело был вклад депутатского корпуса, которым руководил Юрий Сергеевич Бондаренко. Тогда разделенные крахом Советского Союза города и регионы активно налаживали дружественные отношения, устанавливали побратимские связи. Председатель горсовета в составе делегаций выезжал в украинский Днепро­дзержинск, российские Наро-Фоминск и Владимир, зондировал контакты с парт­нерами в Швеции и Германии. А побывав однажды на Ставрополье, был удостоен даже звания почетного… атамана казачьего войска.

Но наступил, наконец, заслуженный отдых и для него. Больше возможностей появилось для огородничества на даче в Токарях, куда ездил сам за рулем. Не жалел времени на воспитание внучки Маши, которую сам забирал из школы. Увлеченно болел на всех домашних играх футбольной «Белшины» и радовался ее победам, огорчался поражениям. Дочь Оксана к тому времени из нашего военного госпиталя была переведена в Минск, выросла до подполковника медицинской службы. Маша уехала учиться в Санкт-Петербург…

Наверно, не спасли бы от возрастной хандры ни цветы на даче, ни богатая домашняя библиотека, ни звонки внучки, не появись у Юрия Сергеевича потребность общения с ровесниками, коллегами, единомышленниками, возможность удовлетворения которой предоставил деловой клуб «Кіраўнік». До случившейся с нами напасти пандемии ветеран регулярно участвовал в десантах-экскурсиях на бобруйские предприятия, посещал кинопросмотры, поздравлял одноклубников с юбилеями… Сегодня подобный образ жизни осложнился. Тем не менее, все товарищи по клубу, сподвижники и друзья поздравляют Юрия Сергеевича с очередным днем рождения и шлют искренние пожелания здоровья, долголетия, радости и любви!

Александр Казак. Фото автора.