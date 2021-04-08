Сталинградцы не сдаются! Этому девизу почти 80 лет остается верным Юрий Сергеевич Бондаренко
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Бобруйским сталинградцем называли его наиболее знающие друзья потому, что родился Юрий Сергеевич действительно на Волге в Великую Отечественную войну – накануне величайшей битвы добра и зла. И каким-то образом на генетическом уровне сумел впитать в себя волю к жизни, стойкость перед невзгодами и обостренное чувство справедливости, которыми жили тогда все защитники Сталинграда и которое блестяще продемонстрировали в борьбе с фашистами. С юных лет жил Юра в стремлении овладеть знаниями, приобрести профессию, чтобы достойно заменить не пришедших с Великой Отечественной. С течением времени ему это удалось. Кто не вспомнит добрым словом Юрия Сергеевича в руководстве партийной организацией Ленинского района нашего города, на высоком посту секретаря Могилевского облисполкома, во главе Бобруйского горсовета депутатов и просто как отзывчивого, неравнодушного человека! Однако обо всем по порядку.
Форштадтские корни
Война, слава Богу, окончилась, и родители с малым Юркой на руках вернулась в родной и тихий Березинский форштадт. Отец работал на судоремонтном заводе, мама домохозяйствовала. Здесь прошло в буквальном смысле босоногое и голопузое детство, отсюда бегал он в возвышавшуюся сначала над сгоревшим, а потом отстроенным городом школу №3.
Однако делился впоследствии другими яркими картинками детства:
— До сих пор вижу себя в первомайской колонне школьников году в 1953-м или 1954-м. Кто-то пришел с букетом весенних первоцветов, кто-то украсил бумажными цветами распустившиеся березовые ветки. У всех участников демонстрации праздничное настроение. Каждая колонна показывает свои спортивные достижения, художественную самодеятельность, заводчане и работники фабрик демонстрируют свою продукцию на автомашинах.
Много лет спустя, приблизившись к своим 80 годам, Юрий Сергеевич вспоминал:
– Директором школы был Александр Аронович Фридман – умный руководитель и добрый человек. Благодаря ему в школе не было слабых учителей, и все стремились, чтобы не было плохих учеников. Преподаватель физики Георгий Савельевич Опенчук тоже остался в моей памяти как увлекавший техническим творчеством всех учащихся. Благодаря ему, можно сказать, и я после семи классов поступил в Бобруйский автотранспортный техникум.
«Резиновый техникум» и Александр Прокопенко
Отучившись три года в признанной бобруйской «академии» тех лет, Юрий получил диплом техника-механика. Призвали в армию, служил в инженерных войсках, на практике освоил возведение мостов и понтонных переправ, саперное дело и даже минирование. А еще он вступил в члены коммунистической партии.
После службы окончил технологический институт имени С.М. Кирова в Минске. Вернулся в Бобруйск уже с женой Ириной, которая стала преподавать в лесотехникуме. В это время строился Белорусский шинный комбинат, и буквально напротив гигантской стройплощадки на улице Минской параллельно был открыт техникум резиновой промышленности для подготовки кадров будущих шинников. Юрия Сергеевича пригласили в новое учебное заведение преподавать теоретическую механику, сопротивление материалов и другие инженерные премудрости.
С теплотой он вспоминал своего первого директора Василия Григорьевича Шахмутя, опыт общения с обучавшими и обучавшимися. К концу 1960-х техникум готовил кадры почти по десятку специальностей, одной из которых овладевал и юный Александр Прокопенко, собираясь со временем на крупнейшем в Европе шинном комбинате в родном городе создавать обувь для машин. Так вот классным руководителем у Саши был Юрий Сергеевич Бондаренко. Кроме того, как молодому коммунисту ему поручили возглавить комсомольскую организацию техникума. Вот он и организовывал на добрые комсомольские дела молодежь, иногда прорабатывая за отсутствие на субботниках из-за тренировок будущего бронзового олимпийского призера и чемпиона СССР по футболу Александра Прокопенко.
На партийно-советских хлебах
Однажды, уже в середине 1970-х, секретарь горкома КПБ Александр Ефимович Стельмак поставил задачу заворгу Владимиру Вяткину найти толкового молодого инженера для работы инструктором в промышленно-транспортном отделе, заведовал которым Анатолий Лиходиевский. Владимир Васильевич и предложил Бондаренко – тогдашнего комсомольского секретаря химтехникума, как в просторечии называли техникум, ставший к тому времени механико-технологическим. А когда Вяткин уехал учиться в Минскую высшую партийную школу, первый секретарь ГК КПБ Иван Семенович Метько – Иван Грозный, как его звали многие в нашем городе, назначил Ю.С. Бондаренко заведующим организационным отделом горкома.
Между тем времена наступили интересные – в 1980 году Бобруйск был разделен на административные районы. Понадобились новые партийные и советские кадры. Первым секретарем Ленинского райкома прибыла из ЦК КПБ Галина Борисовна Хакало, а вторым секретарем был выдвинут Юрий Бондаренко. И закипела еще более беспокойная жизнь. Но вскоре глава партийной власти района пошла на повышение, став секретарем Могилевского обкома партии, а первым секретарем райкома был избран Юрий Сергеевич.
Как вспоминал ветеран, именно тогда реконструировали площади В.И. Ленина и Победы, возводились новые корпуса трикотажной фабрики, высших производственных достижений добивался флагман промышленности Ленинского района ПО «Бобруйскдрев», были построены общежитие и спорткомплекс фабрики имени Дзержинского, укрепились связи с воинскими частями, дислоцированными на территории района. Вскоре рассудительность и немногословность, сочетавшиеся с упорством и настойчивостью в достижении цели Ю.С. Бондаренко, рассмотрели и в областном центре. Перспективный сотрудник был приглашен на должность секретаря Могилевского областного исполнительного комитета.
После «школы Кичкайло» снова в Бобруйск
После трех лет пребывания на «советской работе» в качестве секретаря Могилевского облисполкома, пройдя «школу Кичкайло» – тогдашнего губернатора, Юрий Сергеевич вновь вернулся в Бобруйск, подтвердив неписаное правило о невозможности произрастания настоящих бобруйчан вдали от родины. Горячим было начало тех 1990-х годов, так как Юрий Сергеевич был избран председателем городского Совета депутатов. Прямо скажем, в бурные те времена это было беспокойное место. Демократия на сессиях аж зашкаливала, плюрализм мнений бил по голове.
Как один из светлых моментов уже после избрания первого Президента Республики Беларусь отмечал ветеран возрождение в нашем городе некоторых советских традиций.
– Помню, всеобщее одобрение вызвало принятое горисполкомом под председательством В.Ф. Романовского решение о возвращении в обиход демонстрации на 1 Мая. Ведь люди в будни друг друга не видели, а хотели встретиться, пообщаться, увидеть давних знакомых. Да и первомайскими колоннами праздник не ограничивался.
Коллективы предприятий разъезжались по своим базам отдыха. Там на природе проводились спортивные соревнования, играли в городки, варили уху, жарили шашлыки, пели песни, общались…
Пролетели годы созидания на рубеже столетий и в начале ХХІ века. Бобруйск заметно похорошел, раздвинул границы, улучшил качество жизни горожан. Бесспорным в это благородное дело был вклад депутатского корпуса, которым руководил Юрий Сергеевич Бондаренко. Тогда разделенные крахом Советского Союза города и регионы активно налаживали дружественные отношения, устанавливали побратимские связи. Председатель горсовета в составе делегаций выезжал в украинский Днепродзержинск, российские Наро-Фоминск и Владимир, зондировал контакты с партнерами в Швеции и Германии. А побывав однажды на Ставрополье, был удостоен даже звания почетного… атамана казачьего войска.
Но наступил, наконец, заслуженный отдых и для него. Больше возможностей появилось для огородничества на даче в Токарях, куда ездил сам за рулем. Не жалел времени на воспитание внучки Маши, которую сам забирал из школы. Увлеченно болел на всех домашних играх футбольной «Белшины» и радовался ее победам, огорчался поражениям. Дочь Оксана к тому времени из нашего военного госпиталя была переведена в Минск, выросла до подполковника медицинской службы. Маша уехала учиться в Санкт-Петербург…
Наверно, не спасли бы от возрастной хандры ни цветы на даче, ни богатая домашняя библиотека, ни звонки внучки, не появись у Юрия Сергеевича потребность общения с ровесниками, коллегами, единомышленниками, возможность удовлетворения которой предоставил деловой клуб «Кіраўнік». До случившейся с нами напасти пандемии ветеран регулярно участвовал в десантах-экскурсиях на бобруйские предприятия, посещал кинопросмотры, поздравлял одноклубников с юбилеями… Сегодня подобный образ жизни осложнился. Тем не менее, все товарищи по клубу, сподвижники и друзья поздравляют Юрия Сергеевича с очередным днем рождения и шлют искренние пожелания здоровья, долголетия, радости и любви!
Александр Казак. Фото автора.