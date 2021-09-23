Стала известна предполагаемая причина пожара в многоквартирном доме по проспекту Строителей (фото и видео)

19 сентября в 16.26 в центр оперативного управления Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре по проспекту Строителей. О случившемся сообщили соседи. Спустя четыре минуты спасатели были на месте. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение балкона на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Хозяин квартиры 1976 года рождения и его брат, с которым они вместе проживают, находились в квартире и не подозревали о случившемся... К слову, квартира автономным пожарным извещателем оборудована не была.

В результате пожара уничтожено имущество на балконе, повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов подъезда не проводилась.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

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МЧС напоминает, не затушенная сигарета, в отличие от сопутствующих курению болезней, убивает мгновенно. Найдете силы завязать с этой пагубной привычкой. Если не получается, то курите безопасно: в специально отведенных местах. В частном доме – это улица, окурки нужно гасить до последней искры и в пепельнице. И ни в коем случае нельзя курить в постели. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Берегите себя и своих близких! В случае пожара звоните 101 или 112.

Елена Кричко, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.