Стала известна дата премьеры электрического Mercedes-Benz G-Class

Крупный автопроизводитель Mercedes-Benz планировал выпустить экологическую версию G-Class еще в 2016 году. Но официально модель была анонсирована только спустя три года. Согласно информации портала Mbpassionblog, премьера прототипа электрического «Гелика» состоится в сентябре текущего года во время автомобильного шоу IAA. Серийная версия под индексом EQG появится в 2022 либо 2023 году, передает Мotor.ru.



Электрический G-Class будет не новой моделью: транспортное средство сохранит внешность культового внедорожника, экстерьер адаптируют к «батарейной» силовой установке. Ожидается, что обновленная машина сохранит полный привод. В автомобиль установят два двигателя.

По информации некоторых источников, моторы будут питаться от крупного аккумулятора емкостью 108 киловатт-часов, который обеспечит тяжелому EQG примерно 500 километров хода по циклу WLTP.

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