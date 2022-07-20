Ссузы начинают прием документов от абитуриентов

Учреждения образования, осуществляющие подготовку на уровне среднего специального образования, сегодня начинают прием документов от абитуриентов, сообщает БЕЛТА.

Документы примут у всех: у абитуриентов с общим базовым образованием, с общим средним (с профессионально-техническим с общим средним образованием), а также у иностранцев, которые зачисляются в учреждения образования на основе международных договоров.

Прием документов на базе 9 классов заканчивается 3 августа. Это касается тех, кто поступает на обучение за счет средств бюджета, и тех, кто будет сдавать внутренние вступительные испытания. У тех, кто поступает на платной основе без вступительных испытаний, принимать документы будут по 14 августа.

Прием документов на основе общего среднего образования за счет средств бюджета и для тех, кто сдает вступительные испытания по специальности, будет проходить по 12 августа, на платной основе без вступительных испытаний - по 17 августа.

Вступительные испытания у абитуриентов после 9-го класса пройдут с 4 по 8 августа, после 11-го класса - с 13 по 15 августа.

Зачисление поступающих на бюджет после 9-го класса завершится 10 августа, после 11-го - 16 августа. На платную форму обучения абитуриенты с общим базовым образованием буду зачисляться по 16 августа, с общим средним (профессионально-техническим с общим средним образованием) - по 18 августа.

На сельскохозяйственные специальности в заочной форме получения образования прием документов состоится с 1 октября по 30 ноября. Вступительные испытания пройдут с 1 по 5 декабря, зачисление завершится 10 декабря.