Ссузы начали прием документов от абитуриентов

Учреждения образования, осуществляющие подготовку на уровне среднего специального образования, начали сегодня прием документов от абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

"В этом году у нас такая уникальная ситуация, когда старт приемной кампании на уровень высшего образования и среднего специального происходит одновременно. На уровень среднего специального образования в целом вступительная кампания будет проходить с 20 июля по 18 августа", - рассказал Сергей Касперович.

По его словам, прием документов на основе общего базового образования, то есть от абитуриентов, окончивших 9 классов, на обучение за счет средств бюджета будет осуществляться по 3 августа, на платной основе - по 14 августа. "Но нужно иметь в виду, что те абитуриенты, которые будут сдавать внутренние вступительные испытания на творческие специальности и иные, должны подать документы также по 3 августа. Сами вступительные испытания пройдут с 4 по 8 августа. Зачисление на бюджет пройдет по 10 августа, на платную основу - по 16 августа, - отметил начальник главного управления. - Прием документов на основе общего среднего образования, то есть от абитуриентов, окончивших 11 классов, либо лиц, получивших профтехобразование с общим средним, будет осуществляться за счет средств бюджета по 12 августа, на платной основе - по 17 августа. Еще раз обращаю внимание, что для абитуриентов, которые будут сдавать внутренние вступительные испытания, будет работать такая же схема. Даже на платную форму им нужно подать документы по 12 августа".

Внутренние вступительные испытания пройдут с 13 по 15 августа. Зачисление на обучение за счет средств бюджета пройдет по 16 августа, на платной основе - по 18 августа.

"В целом на уровень среднего специального образования прием будут осуществлять 110 учреждений среднего специального образования - колледжей, из них 9 - частной формы собственности, а также 84 учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования. Здесь имеются в виду филиалы вузов - колледжи и иные учреждения", - отметил начальник главного управления.

План приема для получения среднего специального образования составляет в этом году около 39,6 тыс. человек.

"На уровень профессионально-технического образования прием документов начался еще 15 июня. Процесс идет активно, с нашей точки зрения, - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост количества поданных от абитуриентов заявлений. В целом приемная кампания на уровень профтехобразования будет вестись по 25 августа. Но сам прием документов - по 20 августа. Затем по 24 августа пройдут внутренние вступительные испытания, зачисление завершается 25 августа, - добавил Сергей Касперович. - Прием абитуриентов в этом году осуществляют 125 учреждений профтехобразования и 41 учреждение других уровней, включая вузы со своими филиалами, которые реализуют образовательные программы профтехобразования по более чем 250 профессиям. Общие цифры приема на этот год - около 26,7 тыс. человек".

Традиционно сроки вступительной кампании позволяют абитуриентам, не прошедшим на уровень высшего образования на бюджетную и платную формы обучения, подать документы на уровень среднего специального и профессионально-технического образования. У абитуриентов, не прошедших по конкурсу в ссузы, также есть возможность подать документы на уровень профтехобразования.-