СССР и Н.С. Хрущев. К столетию создания Советского Союза

Само рождение мое и самое раннее детство пришлись на время, которое принято называть хрущевской оттепелью. По малолетству я, конечно, не понимал значения этих слов, но став студентом, разобрался в изменениях температуры в политике, проводившейся лидером Советского Союза в 1954-1964 годах.

Плюсы и минусы Никиты

Сегодня, задавая себе вопрос, что помню о правлении Хрущева, могу ответить: спичечные этикетки с изображением «королевы полей» и кукурузный хлеб в нашем продмаге; денежную реформу, когда рубль превратился в десять копеек и полет Ю.А. Гагарина в космос; мое поступление в первый класс в 1961-м и свое школьное сочинение в 1964-м, где написал, что хочу стать космонавтом. Это самые яркие детские воспоминания.

Понятно, что вокруг происходили и другие – менее и более значительные – события. Это позднее я их научился раскладывать, что называется, по полочкам. Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 года, избравший своим первым секретарем Н.С. Хрущева, принял решение о повышении заготовительных и закупочных цен на все виды сельскохозяйственной продукции. Государственные капитальные вложения в сельское хозяйство увеличились в пятой пятилетке по сравнению с четвертой почти в три раза. Через год Хрущев инициировал кампанию по увеличению производства зерна за счет освоения целинных и залежных земель в Поволжье, на Урале, в Сибири и Казахстане: на целину только по комсомольским путевкам отправились около полумиллиона молодых людей из всех уголков Советского Союза; за два года было введено в оборот 36 миллионов гектаров земли, было создано 425 зерновых совхозов.

Оставаясь первым секретарем ЦК КПСС, Хрущев в 1958-м возглавил и Совет Министров СССР, после чего стал инициатором многих новых экспериментов, главный среди которых – семилетний план, утвержденный в 1959 году. Но до этого, буквально за 1950-1960-е, вдвое увеличился парк металлорежущих станков; число внедряемых за год новых типов машин, аппаратов и приборов выросло с 650 до почти 3 тысяч. Прогресс советской ракетной техники позволил не только создать ракетно-ядерный щит, но и обогнать США в запусках первого искусственного спутника Земли и пилотируемого космического корабля. За это же время мощности электростанций возросли более чем в 3 раза, добыча нефти – в 4, а угля – почти в 2 раза. На тепло- и электровозную тягу переводился железнодорожный транспорт. Волжская и Куйбышевская ГЭС на Волге стали крупнейшими в Европе, но еще более мощными были электростанции на сибирских Иртыше, Ангаре, Енисее. По добыче угля СССР в 1958-м вышел на первое место в мире. В годы семилетки с Поволжья в восточном и западном направлениях протянулись крупнейшие нефтепроводы: из Башкирии до Иркутска длиной 3,6 тысячи и «Дружба» из Татарии до Польши, Чехословакии, ГДР и Венгрии длиной 4,5 тысячи километров. 1950-е стали наивысшими по темпам экономического роста во всей истории СССР и России: среднегодовые темпы прироста валового внутреннего продукта за десятилетие составили 7,8 процента, что существенно превышало показатели таких стран, как Италия, Австрия, ФРГ, в 2,3 раза – США, мы лишь немного уступали Японии. Доля СССР в мировом ВВП за 1950-1960 годы выросла с 11,1 до 14,5 процента, тогда как в царской России в 1913 году она составляла чуть более 6 процентов.

В 1950-е в Советском Союзе резко выросли объемы жилищного строительства, количество введенного в эксплуатацию жилья впервые в истории превысило 50 миллионов квадратных метров, причем запас прочности домов был настолько большой, что они до сих пор стоят. Было введено бесплатное высшее и среднее профессиональное образование…

Однако проведенная при Хрущеве денежная реформа 1960-1961 годов привела к скрытой девальвации советского рубля и к росту цен, прекратилась политика увеличения золотого запаса, и к 1964-му он значительно снизился. При нем же произошло большое сокращение вооруженных сил – почти на одну треть, в запас были уволены около 1,2 миллиона человек. Кроме того, было освобождено много тысяч заключенных. Во внешней политике тоже немало было волюнтаризма: с Албанией в 1961 году дипломатические контакты были просто разорваны; с КНР в 1960-1964-м произошел резкий спад объемов сотрудничества; отношения с КНДР также стали прохладными в начале 1960-х. И хотя улучшились связи с Югославией, в дополнение к Совету экономической взаимопомощи соцстран в 1955 году появился военный блок – Организация Варшавского договора, отношения с соцстранами Европы стали хуже из-за восстания в Венгрии в 1956-м и Берлинского кризиса в 1961-м. Следующий 1962 год запомнился Карибским кризисом в едва улучшившихся отношениях с США из-за размещения советских ракет на Кубе. Правда,

Н.С. Хрущев первым из правителей России и СССР нанес визит США и встретился с президентом Никсоном…

Белорусская «адлига»

В семье, во дворе, на улице при упоминании каких-то важных правительственных решений от наших поселковцев почему-то наиболее слышалось слово «Никита». Отец, например, говоря о скорой поездке в деревню к сестре, сокрушался, что у нее чуть ли не каждую яблоню «Никита налогом обложил». Уволенный из армии капитан дядя Малыхин, устроившись лишь машинистом турбины на нашей электростанции, регулярно костерил руководителя державы в таких выражениях: «Это ж надо, Никита из ума выжил – столько фронтовиков сократил! А кто же Родину защищать будет?»…

В 1954-м Крымская область из состава РСФСР была передана в состав УССР. Из состава БССР исчезли пять областей: Полесская, Полоцкая, Барановичская, Пинская и Бобруйская. Но за 1955-1958-й на предприятиях республики было установлено около 200 поточных линий, освоен выпуск почти 300 новых типов станков. Минский автомобильный завод начал выпуск 25-тонных самосвалов. На Могилевском металлургическом в 1957-м был выпущен первый белорусский прокат. Новая продукция по­явилась на многих других предприятиях. Происходили изменения в управлении промышленностью: вместо отраслевых министерств были созданы совнархозы, которые руководили промышленностью по территориям.

Характерной чертой экономики Беларуси в первой половине 1960-х явилось быстрое развитие химической промышленности, особенно производства минеральных удобрений. Так, в Солигорске были построены несколько калийных комбинатов, позже составивших основу производственного объединения «Беларуськалий». Минеральные удобрения производили на Гродненском азотнотуковом и Гомельском суперфосфатном заводах. Искусственное волокно выпускали на Светлогорском заводе, а также на самом крупном в Европе Могилевском комбинате по производству лавсана.

В это время зародилась и нефтеперерабатывающая промышленность Беларуси – Полоцкий и Мозырский неф­теперерабатывающие заводы выпускали более 50 видов продукции, около половины ее вывозилось в другие рес­публики и за границу. Высокими темпами развивались машиностроение и металлообработка. Увеличивался выпуск грузовых автомобилей и тракторов, сельхозмашин. Производство автомобилей грузоподъемностью свыше 25 тонн было сконцентрировано на Белорусском автомобильном заводе в Жодино. Следует подчеркнуть, что с 1956 по 1965 год партийную организацию БССР возглавлял К.Т. Мазуров, один из организаторов и руководителей патриотического подполья и партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Этот талантливый руководитель в сложных условиях того времени отстаивал интересы Беларуси. После XX съезда КПСС в БССР начался процесс реабилитации жертв сталинских репрессий. С 1953-го по 1963-й восстановили в правах около 6 тысяч человек, среди которых были партийные, государственные и общественные деятели и в их числе ­

В.Г. Кнорин, Н.Ф. Гикало, Н.М. Голодед, А.Г. Червяков, И.П. Уборевич и другие.

На время Хрущева пришлась работа в Бобруйске двух руководителей города. С 1948-го по 1962-й его исполком возглавлял Николай Семенович Рязанцев, который не был похож на кабинетного чиновника, старался лично побывать всюду, причем большей частью пешком. Вот как о нем вспоминал первый директор бобруйской СШ №23 Максим Евдокимович Жуков: «Я был назначен директором с августа 1960 года. Школа еще строилась, передо мной встали очень трудные задачи: закончить к началу учебного года строительство здания, набрать коллектив завучей, учителей, техработников, приобрести мебель и оборудование, огородить участок и сделать много другого. Огромную помощь мне во всем этом оказал председатель горисполкома Николай Семенович Рязанцев». О его преемнике Николае Илларионовиче Юдине, работавшем в 1962-1964 годах, рассказал сайт ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»: «…его знали как человека волевого и решительного. В молодости он окончил Лысьвенский ­механико-металлургический техникум, а в 1959 году – Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Он и как воин, и как руководящий работник имел немало наград, среди которых военные медали, орден «Знак Почета», почетные грамоты Президиума Верховного Совета БССР и др. Его жизненный и руководящий опыт был в тот момент очень необходим…»

Бобруйчане, как и все советские люди, ударно трудились на стройках пятилеток и семилетки. Их усилиями в 1956-м были введены в строй действующих мясокомбинат и пивзавод, школа для глухонемых и лесотехническая школа, а через два года – гостиница «Бобруйск» и зеркальная фабрика. В 1960 году начали работать меховая фабрика, заводы тракторных деталей и агрегатов, «Сельмаш», а год спустя – кинотеатр «Мир».

Однако волюнтаризм Хрущева не прошел бесследно. Его громкие заявления типа «…уровень жизни народа будет выше, чем в любой капиталистической стране, и создаст необходимые условия для достижения изобилия материальных и культурных благ» так и остались пустыми фразами. Как и его обещание, что к 1980 году советский народ будет жить при коммунизме…

Александр Казак. Иллюстрация из открытых источников интернета.