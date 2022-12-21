СССР и Л.И. Брежнев. К столетию создания Советского Союза

Хороший знакомый, известный в нашем городе руководитель, уже будучи прикованным болезнью к постели, нередко набирал мой номер по телефону, и мы подолгу разговаривали. Понимая, что находится на финише жизненного пути, Анатолий Федорович как бы оглядывался на прожитые годы, пришедшиеся от первого до последнего на эру СССР, анализировал их и резюмировал: лучшего времени не было и не будет. Запомнилась такая его фраза: «Если бы Брежнев поработал еще десять лет, все семьи в СССР жили бы в отдельных квартирах…» Я согласен с выводами умудренного опытом и знаниями, не обделенного наградами и званиями человека.

Возраст – не помеха

Как теперь знает весь мир, солидные годы – не преграда для руководителей даже самых продвинутых государств. Однако сменившему Хрущева Леониду Брежневу именно затрудненная речь, а отнюдь не деменция или другие старческие хвори ставилась в вину на самом высоком международном уровне. При этом порой не замечались поистине масштабные свершения в державе, которой он руководил. Приняв СССР в 1964-м, Леонид Ильич сделал его развитие самым стабильным в социальном плане за всю историю существования. Советский народ гарантированно получал бесплатные образование и медицинское обслуживание, безвозмездно обеспечивался жильем, жил с полной уверенностью в завтрашнем дне.

В начавшуюся при Брежневе 9-ю пятилетку экономика, базирующаяся на общественной собственности, развивалась более ускоренными темпами, чем экономика капиталистических стран. Если среднегодовые темпы прироста промышленной продукции за 1961-1975 годы составили в СССР 7,7 процента, то в США – 3,9, в Англии – 1,8, во Франции – 4,3 и в ФРГ – 4,1 процента.

Прочной материальной основой дружбы и сотрудничества народов СССР стал сложившийся в пределах всей страны единый хозяйственный организм. Он позволял в наибольшей степени использовать преимущества социализма в их органической связи с достижениями научно-­технической революции, обеспечивать высокие темпы развития производства в интересах роста благосостояния всех советских наций и народностей.

Продуктивный «застой»

В 1976 году национальный доход страны увеличился по сравнению с дореволюционным уровнем в 65 раз: за два с половиной дня индустрия СССР выпускала столько же продукции, сколько ее производилось за весь 1913 год. Тогда действовало около 47 тысяч предприятий, на которых трудились около 35 миллионов рабочих и служащих, или треть общего числа занятых в народном хозяйстве страны. На просторах Советского Союза были созданы новые крупнейшие

производственно-территориальные комплексы: Западно-­Сибирский, Саянский, Братско-Усть-Илимский, Иркутско-­Черемховский, Карагандинско-­Темиртауский, Южно-­Таджикский и другие. Начал выпускать продукцию автомобильный гигант на Каме – Кам­АЗ. Все шире развертывались работы по прокладке крупнейшей Байкало-­Амурской железнодорожной магистрали. По общему объему промышленного производства СССР уступал только США и превосходил индустриальные страны Западной Европы – Англию, ФРГ и Францию, вместе взятые (!). СССР занимал первое место в мире по выплавке чугуна и стали, добыче нефти, угля, железной, марганцевой и хромовой руды, производству кокса, тракторов, магистральных тепловозов и электровозов, цемента, сборных железобетонных конструкций, пиломатериалов, шерстяных тканей, животного масла, минеральных удобрений и многих других видов продукции. С 1966-го по 1975-й общий ее объем вырос в два с лишним раза. Только за 9-ю пятилетку, с 1971 по 1975 год включительно, общий объем капитальных вложений в народное хозяйство был больше, чем за все первые 45 лет существования советского государства.

За годы брежневской 9-й пятилетки основные производственные фонды СССР во всех отраслях увеличились в полтора раза, а по сравнению с последним хрущевским 1964-м – более чем вдвое. Было построено около 2 тысяч крупных промышленных предприятий, введены на полную мощность самые крупные в мире Красноярская гидро­электростанция, автомобильный завод в Тольятти, начали давать продукцию третий Березниковский калийный комбинат, Череповецкий химический завод, кислородно-конверторный цех на Карагандинском металлургическом комбинате, прокатный стан «3600» на заводе «Азовсталь». Вступило в строй несколько сот предприятий легкой и пищевой промышленности.

Жилищное строительство в Советском Союзе осуществлялось темпами, значительно опережавшими рост населения. В 1975-м по сравнению с довоенным 1940-м численность городского населения страны увеличилась в 2,5 раза, а жилищный фонд в городах и поселках городского типа вырос в 4,4 раза – было построено 2,2 миллиона квартир, что почти в 1,8 раза больше, чем в Англии, Франции и ФРГ, вместе взятых (!).

Мужество и созидание Беларуси

За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, большую роль в развертывании всенародного партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны и в ознаменование 30-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1974 году Минску было присвоено почетное звание «Город-герой», правда, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» нашей столице вручил Л.И. Брежнев лишь в 1978-м.

К тому времени Минск стал одним из крупнейших промышленных, научных и культурных центров большой страны.

В годы руководства Петра Мироновича Машерова индустрия Белоруссии приобрела многоотраслевой характер, были созданы и расширялись химическая, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли. Общий объем продукции в 1976-м по сравнению с 1913-м увеличился в 177 (!) раз. За годы 9-й пятилетки было построено и введено в эксплуатацию около 80 крупных промышленных предприятий, среди них Белорусский шинный комбинат, Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Барановичский завод автоматических линий, Могилевский комбинат шелковых тканей и ряд других. Объем промышленного производства за 1971-1975 годы возрос на 64 процента, продукции машиностроения и металлообработки – в 2 раза, химической и нефтехимической отраслей — в 2,7 раза.

Бобруйское ускорение

Одним из промышленных и культурных центров республики стал и наш город на Березине. На период брежневского правления пришлась работа в нем последовательно сменявших друг друга мэров Ивана Викторовича Тимончика (1964-1972), Анатолия Тихоновича Люб­ченко (1972-1974), Виктора Ивановича Толстокорова (1974-1978), Анатолия Григорьевича Борозны (1978-1980) и Александра Ефимовича Стельмака (1980-1984). Немало было сделано под их руководством трудовыми коллективами Бобруйска.

В 1965 году был заложен фундамент первых производств крупнейшего в Европе Белорусского шинного комбината. Тогда же были введены в эксплуатацию кожевенный комбинат, галантерейная фабрика, кинотеатр «Победа», началось строительство молочного завода. В ­1966-м был открыт техникум химической промышленности, параллельно в конце года было основано профтехучилище №95, готовившие кадры рабочих для БШК.

В ноябре 1970-го после реорганизации открыл двери Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И. Дунина-­Марцинкевича. В конце того же года вступили в строй действующих больница на улице Октябрьской, первая очередь ТЭЦ-2. В следующем году были созданы производственные объединения «Бобруйскдрев» и «Беларусьрезинотехника».

31 декабря 1971 года сборку первой белорусской шины провели бобруйские шинники Николай Андреев и Сергей Пет­руша, а в середине августа 1973-го БШК вышел на проектную мощность в выпуске продукции. В конце 1974-го был сдан в эксплуатацию Бобруйский завод машин для внесения удобрений, а в сентябре следующего уже была выпущена опытная партия разбрасывателей органики.

В 1975 году в городе действовали: заводы – тракторных деталей и агрегатов, «Бобруйсксельмаш», весовой, гидролизный, маслобойный имени Одерихо, машиностроительный имени Ленина, опытно-­механический, сельхозагрегатов, тракторных разбрасывателей удобрений, судоремонтный, «Рембыттехника», винодельческий, пивоваренный, соко-­морсовый, молочный, заводы строительных материалов; фабрики – валяльно-­войлочная, галантерейно-зеркальных изделий, индпошива и ремонта одежды и обуви, кондитерская «Красный пищевик», мебельные имени Халтурина и №2, меховых изделий, обувная, трикотажная, швейные имени Дзержинского и имени Калинина, художественных изделий.

Бобруйчан обслуживали более двух десятков медицинских учреждений, где работали около полутысячи врачей и втрое больше – среднего медперсонала. В 1978 году на улице Минской была открыта стоматологическая поликлиника. В 27 общеобразовательных школах, 10 сменных и 3 школах-интернатах около 20 тысяч учащихся овладевали знаниями благодаря более чем 1300 учителям. Во второй половине августа того же года в городе был открыт первый троллейбусный маршрут, а через два года второй маршрут связал «Бобруйскшину» с железнодорожной станцией Бобруйск.

27 октября 1980 года указом Президиума Верховного Совета БССР в городе были образованы Ленинский и Первомайский районы. В начале 1981-го на карте города появились производственное объединение художественных изделий и комбинат нетканых материалов, в апреле того же года напротив городской больницы вырос комплекс центральной поликлиники и станции скорой медицинской помощи. Тогда же открыли двери первый в городе универсам на улице Лынькова, а в следующем – Дом одежды на улице Горького, музыкальная школа №2 на улице Ульяновской… Невольно с уважением подумаешь о человеке, возглавлявшем такой «застой» во всесоюзном масштабе.

Александр Казак.

Иллюстрации из открытых

источников Интернета.