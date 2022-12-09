СССР и И.В. Сталин. К столетию Советского Союза

Конечно, кто не был рожден, не жил в той великой стране, тот всей правды не знает о ней. Витает в фейковой трепосфере россказней и злых сказок, создававшихся десятилетиями недружественными ближними соседями и заатлантическими «партнерами» по планете, веками зарившимися на эльдорадо и клондайки одной шестой части суши Земли. А ведь была и такая правда.

В буднях великих строек

Непосредственное отношение к созданию СССР имел и И.В. Сталин. Уже в августе 1922 года он возглавил комиссию по подготовке рассмотрения на пленуме ЦК РКП(б) порядка взаимоотношений между РСФСР, УССР, БССР и Закавказской федерацией. В феврале 1923-го Сталин внес предложение в Политбюро ЦК РКП(б) о создании в составе ЦИК СССР второй палаты – органа, представляющего интересы всех народов Советского Союза. В июле того же года ЦИК, а 31 января 1924-го и Второй съезд Советов Союза ССР утвердили Конституцию СССР.

К концу 1927 года Сталин на XV съезде партии провозгласил курс на форсированную индустриализацию, коллективизацию и построение плановой экономики в стране, что обеспечило бы рост ее национального дохода. Первая Всесоюзная перепись населения 1926 года констатировала, что численность населения СССР составила 147027915 человек. В сентябре 1927-го началось строительство Турксиба – железной дороги из Сибири в Среднюю Азию, ставшей одной из самых знаменитых строек 1-й пятилетки в СССР.

«Превратить нашу страну из аграрной в индустриальную, способную производить своими собственными силами необходимое оборудование, – вот в чем суть, основа нашей генеральной линии», – говорил Сталин, выводя СССР на путь индустриализации. При Сталине было построено более полутора тысяч крупнейших промышленных объектов, в том числе ДнепроГЭС, Уралмаш, ХТЗ, ГАЗ, ЗИС, заводы в Магнитогорске, Челябинске, Норильске, Сталинграде. Плановая экономика, введенная взамен НЭП, позволила нарастить экономическую и военную мощь СССР в максимально короткие сроки. Неслучайно у Михаила Светлова родились такие строки:

Мы прошли по дорогам суровым,

Мы за Сталиным к цели идем.

Ленин, Сталин, Победа – три слова

Мы на знамени нашем несем!

Выстояли, возродились

Правление Сталина было ознаменовано победой Советского Союза в Великой Отечественной войне, о чем следует писать отдельно и обстоятельно. Мы же продолжим газетный вариант поднятой темы.

Буржуазные специалисты в 1945 году дали официальный прогноз, что хозяйство СССР сможет выйти на уровень 1940-го только через двадцать лет и только при условии, что возьмет иностранные займы. Советский Союз вышел на этот уровень в 1949 году и без всякой внешней помощи. Более того, уже с 1946-го в СССР были развернуты работы по атомному оружию и энергетике, по ракетной технике, по автоматизации технологических процессов, по внедрению вычислительной техники и электроники, по космическим полетам, по газификации страны. Через четыре года после окончания войны СССР стал ядерной сверхдержавой, построив атомную электростанцию на два года раньше, чем в США, и создав первые в мире атомные ледоколы. В 1947 году промышленный потенциал СССР был полностью восстановлен, а в 1950-м он вырос более чем в два раза по отношению к довоенному 1940 году. Ни одна из стран, пострадавших в войне, к этому времени не вышла на довоенный уровень, несмотря на мощные финансовые вливания со стороны США. В 1947-м СССР первым из государств нашей планеты отменил карточную систему. Заработная плата рабочих в 1953 году колебалась от 800 до 3000 рублей и выше. Шахтеры и металлурги получали до 8000 рублей, молодые специалисты инженерных направлений – до 1300 рублей. Зарплаты профессоров и академиков нередко превышали 10000 рублей. Автомобиль «Москвич» стоил 9000 рублей, белый хлеб (1 кг) – 3 рубля, черный хлеб (1 кг) – 1, килограмм говядины – 12,5, килограмм судака – 8,3, литр молока – 2,2, килограмм картофеля – 0,45 рубля, пиво (0,6 л) – 2,9 рубля. И всего этого удалось достичь несмотря на содержание 5,5-миллионной хорошо вооруженной армии.

Вместе с братьями

Огромные жертвы принес и белорусский народ во имя победы над фашизмом. Сотни тысяч белорусов были замучены гитлеровцами в застенках гестапо, сожжены и расстреляны в лагерях смерти, 380 тысяч женщин, юношей и девушек из Синеокой были угнаны на каторгу в Германию. В зону пустыни намеревались превратить захватчики оккупированную ими Беларусь. Но очень скоро, по мировым меркам, республика вновь восстала из руин и пепла, получив помощь от братских народов Советского Союза.

В 1949 году белорусские колхозники вырастили и собрали на 4 миллиона пудов зерна больше, чем в 1940-м. Благодаря союзным поставкам тысяч тракторов, 220 комбайнов, 600 молотилок, тысяч плугов и сеялок, другой сельскохозяйственной и строительной техники были превышены довоенные объемы выработки электроэнергии, тракторных работ, сева зерновых культур, возведения объектов хозяйственного и культурно-­бытового назначения. Уже через четыре года после изгнания гитлеровцев только в селах республики было выстроено более 360 тысяч домов, куда переселились из землянок более двух миллионов крестьян. На глазах хорошела белорусская столица, где вступили в строй действующих сразу три – тракторный, автомобильный и велосипедный – завода, и сегодня составляющих нашу гордость. За то же время была восстановлена работа всех 7 тысяч школ, уничтоженных фашистами, открыли двери 4 минских и несколько областных театров, десятки домов культуры, сотни клубов и библиотек.

В дни празднования 30-летия БССР народный поэт Якуб Колас писал: «…Из рук великих вождей В.И. Ленина и И.В. Сталина получил белорусский народ свою государственность, с их отеческой помощью смог раскрыть он свой духовный и творческий облик и показать свой героизм во всей полноте». Вторил песняру в праздничном послании русский поэт Михаил Исаковский:

Привет тебе братский, привет тебе русский

От сердца, от тысяч и тысяч сердец.

Да здравствует славный народ белорусский!

Да здравствует Сталин – наш вождь и отец!

Бобруйск: до и после войны

Наш город на Березине к началу 1925 года насчитывал 36656 жителей, причем на каждую тысячу населения приходилось по 515 мужчин и 485 женщин, 351 самодеятельно занятый и 38 безработных. Все еще простаивали три предприятия, но более двух десятков с 2300 работниками уже действовали. Промышленность в 1926-м была представлена химическим и кирпичными заводами, фабрикой гнутой мебели «Прогресс» и швейными артелями, смолокуренной артелью и бондарной мастерской. Через год к ним добавились артели «Веревочник» и «Сила труда», «Красный текстильщик» и «Красный мебельщик», мебельная артель «Восток» и колбасная фабрика. Самыми важными объектами первой пятилетки в нашем городе стали ткацкая артель имени Крупской, механический завод имени Ворошилова, фанерный завод №16 и, конечно, деревообрабатывающий комбинат имени 10-летия Октябрьской революции. В 1930 году индустриальную картину Бобруйска дополнили швейная фабрика имени Дзержинского, шпалорезный завод леспромхоза, артели «Огонек», «Свяцкі вобад», «Октябрь», «Белорусские клещи» и другие предприятия. В следующем году были введены в эксплуатацию хлебозавод на Шоссейной, несколько кузниц и артелей, а также пара «засолочно-квасильных пунктов». Завершилась первая пятилетка в нашем городе пуском судоремонтной мастерской на пристани, маслозавода на Базарной и лесопилки на Инвалидной. Наступивший 1933-й был знаменателен открытием нескольких артелей и мастерских, а также щетинной фабрики, работавшей в основном на экспорт.

Настоящей летописью послевоенного Бобруйска предстают страницы областной газеты «Савецкая Радзіма» – да-да, целых десять лет наш город был столицей Бобруйской области. В одном из номеров 1949 года Алексей Горелик – впоследствии мой старший коллега по городской газете – писал:

…Яшчэ ў вуголлях чорных тлелі

Навокал вёскі, гарады,

І досвіткам гудкі не пелі,

І не звінелі правады,

А ўжо ў франтавых шынелях

Будаўнікі прыйшлі сюды

І так сказалі: – Бацька Сталін,

Мы лепшы горад тут паставім!

Как и вся республика, город на Березине восстанавливался и возрождался. Немало хороших руководителей, замечательных людей прошло школу Бобруйска, после того как он стал областным центром. Один из них Дмитрий Александрович Лепешкин – после войны первый председатель Бобруйского горисполкома. А первым и последним руководителем исполнительного комитета Бобруйского областного Совета депутатов трудящихся на все десять лет стал Андрей Фомич Жданович. Федор Алексеевич Баранов возглавлял областную партийную организацию с сентября 1944-го по сентябрь 1952-го. Последним из партийного руководства области перед ее упразднением был Федор Пахомович Силяев.

Под их руководством к началу 1946 года в городе действовали уже лесокомбинат, мебельная фабрика имени Халтурина, судоремонтный завод, кондитерская фабрика «Красный пищевик», мясокомбинат, гидролизный, ликеро-­водочный, маслобойный, молочный заводы, артели «Прогресс», «8 Марта», «3-я пятилетка», «Сила труда», «Большевик», «Энергия» и другие. В 1952 году был пущен в эксплуатацию завод натурального каучука. В областном центре произошли большие изменения в культурно-­бытовой сфере. В 1951-м были сданы 13 коммунальных домов, где 215 семей получили квартиры; много жилья отремонтировали и заселили повторно.

В городе работали автотранспортный и строительный техникумы, учительский институт. Были открыты стоматологическая поликлиника, онкологический и врачебно-­физкультурный диспансеры, станция переливания крови. Принимали пациентов три больницы, многие амбулатории, ночные санатории при предприятиях. Действовали детские сады, Дом пионеров, 2 кинотеатра, 9 клубов и 35 библиотек… Но эпоха И.В. Сталина подходила к концу.

Александр Казак,

иллюстрации из открытых источников интернета.