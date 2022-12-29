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COVID-19

США с 5 января вводят обязательный тест на коронавирус для прибывших из КНР

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США с 5 января вводят обязательный тест на коронавирус для прибывших из КНР

США с 5 января делают обязательным тестирование на коронавирус для людей, которые прилетают в страну авиарейсами из Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации.

Такие условия будут действовать для всех пассажиров, которые достигли двух лет.

Перед вылетом из аэропортов Китая пассажиры будут обязаны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Тест должен быть сделан не позднее 48 часов до рейса.

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